Poursuite : Johannes Boe laisse l'or à Dmytro Pidruchnyi, Quentin Fillon Maillet 3e

Quentin Fillon Maillet voit la vie en bronze. Près de 24h après avoir savouré une belle 3e place lors du sprint, le Français a ajouté une nouvelle médaille de bronze à sa collection des Mondiaux d’Östersund lors de la poursuite messieurs (12,5Km). Troisième de la course derrière l’incroyable Dmytro Pidruchniy, sacré champion du monde, et Johannes Boe, le Français a ramené une deuxième médaille à l’équipe de France, qu’il tient pour le moment sur ses épaules. En course pour le podium lors des tirs couchés, Martin Fourcade a dû se contenter de la 5e place à 27"8 du vainqueur du jour.

Après le sacre de Denise Herrmann chez les dames en début après-midi, c’est un autre outsider qui a tiré son épingle du jeu chez les messieurs : Dmytro Pidruchniy. A 27 ans, l’Ukrainien, plutôt considéré comme un second couteau sur le plateau de la Coupe du monde, a décroché la première victoire de sa carrière au meilleur des moments. Régulier sur les skis et habile au tir dans des conditions compliquées (2 fautes), le biathlète a pris une belle petite revanche sur le sort en s’offrant cette médaille d’or.

Il a réussi cet exploit au lendemain d’un énorme échec sur le sprint, où il avait pris la 4e place et manqué la médaille de bronze pour trois petits centièmes. Cet échec valait donc bien la peine d’être vécu. Pour s'imposer, il est resté dans l'ombre pendant toute la course, avant de profiter des tirs debout pour se refaire la cerise. C'est un petit hold-up qu'il a commis, mais seul le vainqueur a raison.

Boe implose lors du dernier couché, Fourcade monte en régime

Si Pidruchniy a gagné cette course, c’est aussi parce que Johannes Boe s’est auto-détruit. Intouchable lors de cette poursuite pendant les trois-quarts de la course, malgré deux fautes lors du deuxième couché et du premier debout, le Norvégien a été rattrapé par ses démons lors du dernier tir debout, où il a complètement craqué avec trois fautes à la clé.

Cette catastrophe tardive lui a ainsi fait perdre la tête de la course, puis la médaille d’or. Sorti avec 15 secondes de retard du pas de tir, le Norvégien a finalement échoué à 8" du nouveau champion du monde après une course-poursuite où ses jambes n'ont pas répondu. Déprimé à l’arrivée, il devra se remettre de ce raté auquel il n’avait plus habitué ses adversaires.

L’autre homme de la course a été Martin Fourcade. Parti sixième à +33" de Boe, le Catalan a lutté pour le podium pendant les trois-quarts de la course également. Deuxième derrière Boe après les couchés, il a raté le coche à cause du premier debout, qu’il l’a envoyé deux fois sur l’anneau de pénalité. Dans les skis de Quentin Fillon Maillet et Tarjei Boe à l’amorce du dernier tour, le Français a manqué de jus pour aller chercher mieux. Il lui reste encore l’individuel (20 Km) et la mass start pour se refaire la cerise à titre individuel. On retiendra de sa course : une bonne gestion sur les tirs couchés et un rythme un poil plus soutenu sur les skis. Ce n’est pas le grand Fourcade, mais qui sait, peut-être reviendra-t-il faire un tour la semaine prochaine.