Parti 43e, Martin Fourcade termine 5e de la poursuite, victoire de Johannes Boe

Il n'était pas sûr de repartir pour la poursuite de Nove Mesto après son échec au sprint, il a finalement pris la bonne décision. Parti 43e samedi, Martin Fourcade, exceptionnel au tir (20/20) et excellent sur les skis, est parvenu à remonter jusqu'à la cinquième place. Johannes Boe a confirmé son statut et sa forme de ce début d'hiver en s'imposant devant le Russe Aleksandr Loginov et son frère Tarjei Boe. Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet ont respectivement terminé 4e et 7e.

Malgré une précision relative au tir ce jour (quatre tours de pénalité), Johannes Boe a conservé son avantage et sa première place, même s'il a été titillé par son frère Tarjei, finalement troisième, et surtout par Alexander Loginov qui s'est accroché jusqu'au bout et échoue à un peu plus de six secondes de l'intouchable Norvégien, déjà victorieux de cinq courses cet hiver.

Au pied du podium, on retrouve Simon Desthieux, auteur d'une course solide (+29"2), Quentin Fillon-Maillet (7e) et, entre les deux hommes, Martin Fourcade, évidemment. Son sans-faute au tir, le seul du jour, lui a permis de limiter la casse et aussi de se rassurer, après un sprint raté. Il lui faut désormais enchaîner et retrouver de la régularité après un début de saison en dents de scie. Ce samedi, il accuse 137 points de retard sur Johannes Boe au classement général de la Coupe du monde. Il tentera de se rapprocher, un peu, du Norvégien à l'occasion de la mass-start dimanche.