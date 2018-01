Biathlon : En plein brouillard, la Suède remporte le relais

La Suède a remporté dimanche dans la brume le relais d'Oberhof, comptant pour la Coupe du monde de biathlon, alors que la France, privée de Martin Fourcade, a pris une honorable 5e place. Sous un épais brouillard et sur une piste à la limite de la visibilité, les Suédois (Ponsiluoma, Nelin, Samuelsson, Lindstroem) ont devancé de 1 min 10 sec les Italiens (Bormolini, Hofer, Windisch, Chenal) et de 2 min 04 sec la Norvège (Christiansen, L'Abee-Lund, Birkeland, T. Boe). Johannes Boe, le dauphin de Fourcade au classement général de la Coupe du monde et vainqueur de 5 courses sur 10 cette saison, avait lui aussi décidé de faire l'impasse sur cette épreuve.

Les Bleus (Jacquelin, Desthieux, Fillon-Maillet, Guigonnat) ont été très tôt handicapés par le tour pénalité d'Emilien Jacquelin, avant les 4 de Simon Desthieux qui ont compromis toutes leurs chances de victoire. Un excellent dernier relais d'Antonin Guigonnat (3 fautes au tir) a repositionné les Français à deux marches du podium.