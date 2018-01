Menacé comme rarement, Martin Fourcade a placé la barre encore plus haut

Avant de s’envoler vers la victoire pendant la poursuite d’Oberhof, Martin Fourcade a pris le temps de se retourner. Le Français a toisé ses poursuivants. Comme un signe de la confiance qui l’habite. “Je n’aime pas être chambré, mais j’aime répondre quand on me chambre”, a dit le leader du général au terme de la course. On pensera ce que l’on voudra de ce regard. Mais on peut comprendre l’assurance de Fourcade, après son début de saison exceptionnel.

Samedi, le Français a décroché sa quatrième victoire de la saison, la troisième d’affilée et la 67e de sa carrière. Certes, c’est moins que son concurrent Johannes Boe, vainqueur à six reprises. Mais Martin Fourcade fait preuve d’une régularité impressionnante : en dix courses cette saison, il est monté 10 fois sur le podium - contre huit pour Boe. Raison de plus pour ne pas s'en faire à propos des provocations norvégiennes : "C'est un jeu normal entre athlètes de haut niveau qui se côtoient et s'apprécient beaucoup. Ce combat à distance fait aussi partie du match mais pour l'instant, ils ont beau utiliser toutes les phrases qu'ils veulent, le combat c'est moi qui le mène et c'est à eux de prendre ça en compte."

Vidéo - Après le sprint, Fourcade a corrigé tout le monde sur la poursuite : sa victoire en vidéo 02:32

Toujours devant au tir

D'autant que le sextuple vainqueur du gros globe s’envole au classement général. L’écart entre Fourcade et Boe, deuxième, se chiffre après la poursuite d’Oberhof à 38 points, soit la marge la plus importante depuis le début de la saison. Le Français a totalement inversé la tendance, après ses deux quatrièmes places initiales et le début de saison tonitruant du Norvégien.

Certes, la victoire a mis du temps à se dessiner. Fourcade a notamment manqué son premier tir, et Emil Svendsen a longtemps tenu tête au Français, jusque dans la boucle menant au dernier tir. Mais le leader du général n’a plus commis d’erreur, terminant avec 19/20 de réussite. Johannes Boe a payé, au contraire, son imprécision derrière la carabine. Au grand plaisir de Fourcade : "Il a été plus friable qu'en début de saison, pour moi c'est une bonne chose. Il prend des risques au niveau du tir, qui ne sont pas toujours payants, et ça fait toute ma force."

Parfois inférieur au Norvégien sur les skis, Martin Fourcade compense depuis le début de l’année 2018 par une adresse inédite au tir. Le Français culmine à 90% de réussite. Le chiffre est similaire à ses standards de l’année 2017. Il est même supérieur à ses statistiques de 2016 (88%) et 2015 (89%). Johannes Boe, lui, plafonne à 86% cette saison, contre 88% l’année passée, 85% en 2016 et 82% en 2015. Menacé comme rarement cette saison, Fourcade a su placer la barre encore plus haut en Coupe du Monde. Il ne lui reste désormais qu'à maintenir le cap.