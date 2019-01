Un duel au sommet sur la poursuite et Johannes Boe a maté Martin Fourcade

Johannes Boe a mis les choses au point. Battu par Alexander Loginov vendredi lors du sprint, le leader de la Coupe du monde a remporté la poursuite, ce samedi à Oberhof, à l’issue d’une course de patron (17/20) sur laquelle il a signé son septième succès de la saison. Martin Fourcade, au coude-à-coude avec le Norvégien avant un dernier tir fatal (3/5), a terminé à une décevante quatrième place (+32''6), derrière Arnd Peiffer (2e, à 15"1), qui a réglé au sprint Lukas Hofer (3e, à 15"8).

Martin Fourcade a d’abord régalé. Parti en septième position, le septuple tenant du gros globe de cristal a grignoté. Impressionnant sur les skis et bon sur le pas de tir (14/15 avant l’ultime debout), il a entamé la quatrième boucle dans les skis de Johannes Boe, qui avait quant à lui pris les commandes dès le premier passage face aux cibles.

Le sans-faute d'Hofer

Le dernier tir a scellé le sort de la course : Johannes Boe a commis une faute, Martin Fourcade deux. Arnd Peiffer (19/20), et Lukas Hofer – auteur d’un sans faute remarquable, dans des conditions atmosphériques compliquées (neige, vent) – se sont bien approchés à moins de 10 secondes de Boe… mais ce dernier a mis un coup d’accélérateur décisif. L'Allemand et l'Italien, 10e du sprint vendredi, ont temporisé quelques secondes, voyant la fusée Boe s'envoler, mais ils ont vite compris qu'ils avaient tout intérêt à se relayer pour maintenir Fourcade à distance et assurer un podium.

Au classement général, Johannes Boe assoit sa position de leader, profitant de la relative défaillance d’Alexander Loginov (5e, à 16/20), qu’il devance maintenant de 130 points. Martin Fourcade et Simon Desthieux, 6e ce samedi grâce à une bonne performance au tir (19/20), suivent aux troisième et quatrième rangs.