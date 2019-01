Martin Fourcade, 4e de la poursuite d'Oberhof : "Je préfère cette course à ma victoire en ouverture"

Johannes Boe et Martin Fourcade, côte à côte sur la piste puis sur le pas de tir, avec la gagne en jeu. C’est l’image de la poursuite de samedi, à Oberhof. Une image que l’on s’attendait à voir plus souvent cette saison, et qui a accouché d’un énième succès du Norvégien. Le septième, contre deux seulement pour le Français, qui a même laissé échapper le podium (4e), après deux fautes au dernier tir.

Martin Fourcade avait donc de quoi être déçu, à l’issue de la course. Mais il s’est montré très positif, au micro de la chaîne L’Equipe : "Le quatrième tour (durant lequel il était en tête avec Johannes Boe, ndlr) a été l’un des moments les plus agréables cette saison. Voir tout ce monde aussi content que moi de me voir me battre avec Johannes à mon meilleur niveau… c’était un plaisir."

" C’est sans doute l’une des premières courses de la saison où je me suis fait plaisir sur les skis "

Fourcade, dont le discours est très axé sur la motivation en ce début d’exercice 2018-2019 compliqué, a insisté sur un aspect satisfaisant de sa poursuite : "C’est sans doute l’une des premières courses de la saison où je me suis fait plaisir sur les skis. Cela n’a pas payé, mais j’ai envie de garder ces sensations-là." Des sensations qui n’ont pas été trompeuses, puisqu’il a signé le deuxième meilleur temps de ski, à seulement 12 secondes du leader de la Coupe du monde.

Vidéo - Revenu au contact, Fourcade a craqué face à Boe 01:37

Un dernier tir en mode "attaque"

Défaillant dans le "money time", le quintuple champion olympique a également fait son autocritique, revenant notamment sur ses deux fautes lors de l’ultime passage face aux cibles, contre une seule pour Boe (17/20 au total pour les deux hommes). "Sur le dernier tir, je suis un peu trop à l’attaque, offensif, a-t-il estimé. On avait une balle de marge sur les deux de derrière (Arnd Peiffer, 2e, et Lukas Hoffer, 3e, ndlr), je n’ai pas su saisir cette opportunité de monter sur le podium…"

Une prise de risque, plus qu'une erreur, aux yeux d'un Fourcade satisfait de constater que son ambition ne s'est pas évaporée : "J’ai fait une course portée sur l’avant depuis le début. J’ai voulu continuer dans cette démarche (...) j’avais envie de jouer la victoire."

"C’est une belle journée pour moi, malgré cette quatrième place frustrante (…) Je préfère cette course à ma victoire en ouverture" a conclu Martin Fourcade, en référence à son succès sur l’individuel de Pokljuka, arraché malgré un temps de ski (très) moyen. Le constat mathématique est moins reluisant. Toujours troisième du classement général, il voit ses chances de décrocher un huitième sacre consécutif s’amenuiser.