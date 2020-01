La remontée exceptionnelle des Français n'aura pas suffi. Revenu de la 21e position lors du relais masculin d'Oberhof, le relais tricolore a échoué à la deuxième place finale, samedi, derrière la Norvège. Sans les frères Boe, Vetle Christiansen s'est chargé de battre Quentin Fillon Maillet au sprint. A la maison, l'Allemagne a complété un podium longtemps inespéré pour le clan des Bleus.

La performance est impressionnante, elle aurait pu être exceptionnelle. La course avait démarré de la pire des manières pour le relais français composé de Jacquelin, Fourcade, Desthieux et Fillon Maillet. Sur son tir debout, Emilien Jacquelin a craqué en piochant trois fois et en finissant par effectuer deux tours sur l'anneau de pénalité.

La France, pourtant favorite au départ, s'est donc retrouvée en 21e position à plus de 1'10" de la tête de course au moment de passer le relais à Martin Fourcade. Et le vainqueur du sprint de vendredi a régalé. Parfait face aux cibles (10/10), il a permis aux Tricolores de se replacer aux abords du top 5. Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont poursuivi le travail entamé par la légende bleu-blanc-rouge pour s'assurer un podium longtemps impensable.

L'expérience salvatrice de Fourcade

Les frères Boe absents, la course aurait donc dû être facilitée pour les ouailles de Vincent Vittoz, tous pensionnaires du top 6 du classement général de la coupe du monde. Mais comme tout sport qui se respecte, la réalité de la piste a eu raison des pronostics. Deuxième du sprint derrière son compatriote quintuple champion olympique, Emilien Jacquelin était dans une forme exceptionnelle à l'entame de cette nouvelle année. Sauf que la régularité au plus haut niveau se gagne avec l'expérience. Chose que le Grenoblois de 24 ans a appris, à ses dépends, sur son tir debout.

Malgré ces péripéties, la course du jour a une nouvelle fois accouché d'un duel France-Norvège grâce à un Martin Fourcade de gala. Le patron c'était bien lui ce samedi sur la neige allemande. Et sans sa performance de haut vol, jamais les Français n'auraient pu entrevoir le podium. Quentin Fillon Maillet a, lui, payé ses efforts lors d'un sprint final au cours duquel il n'a pas pu faire longtemps illusion, face à la puissance du Scandinave Velte Christiansen.

Finalement, Fourcade a sauvé un relais qui avait sombré dès le départ mais logique de la course l'a emporté avec une victoire de la Norvège, nation qui n'a cessé d'être aux avant-postes. Demain, les meilleurs compétiteurs se retrouveront sur la mass start dès 14h30. L'opportunité pour Martin Fourcade de concrétiser son début de week-end parfait.