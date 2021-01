Il n'en fallait ni plus ni moins pour Eckhoff. Partie avec 30 secondes d'avance, elle a fait la course seule et a compté jusqu'à une minute d'avance à l'issue du premier tir, lorsque sa plus proche concurrente Hanna Oeberg est partie à la faute. La Norvégienne a ensuite lâché une balle sur le deuxième couché, puis une sur le deuxième debout. Elle a alors été rattrapée par une Marte Roeiseland des grands jours. Partie à 50 secondes de sa compatriote, la Norvégienne a signé un superbe 20/20, faisant craquer l'Autrichienne Lisa Hauser (3e, + 43") pour s'assurer la deuxième place. Elle n'a cependant jamais réussi à passer Eckhoff qui ne lui a laissé aucune chance sur le sprint final.