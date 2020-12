La période de réadaptation aura été plus courte que prévue. Après une année d’absence sur le circuit de la Coupe du monde, durant laquelle elle aura troqué la carabine pour le biberon, Anaïs Chevalier-Bouchet est de retour sur les pistes. Une situation peu évidente pour la nouvelle maman, qui doit désormais composer avec sa fille Emie et ses objectifs professionnels toujours ambitieux. A 27 ans, Anaïs Chevalier-Bouchet, quadruple médaillée mondiale, possède déjà quelques départs de Coupe du monde derrière elle. Mais de là à remonter sur le podium d’une épreuve seulement une semaine après avoir rechaussé les skis en compétition, la performance est à saluer. A Kontiolahti, la Dauphinoise a avoué s’être étonnée elle-même de sa deuxième place sur le sprint, devant de sérieuses concurrentes comme Marte Olsbu Roeiseland ou bien Dorothea Wierer pour ne citer qu’elles.

Je suis moi-même la première surprise du niveau que j’ai sur les skis , a-t-elle confié après sa course au micro de La chaîne L’Equipe. Je ne vais pas le cacher, je ne pensais pas être à ce niveau-là et je ne me suis jamais fait autant plaisir sur les courses à gérer comme j’ai envie de faire, et pas à subir. ”

Je vais partir dans les meilleures, je pense que je serai stressée dimanche et que je ne rigolerai pas trop dans l’aire de départ. Il va falloir que je sois bien prête. ” Après le sprint, la skieuse du Dauphiné a confié avoir ressenti un “ petit coup de blues ” avant sa course, du fait de la distance avec sa fille depuis une semaine. Tout en admettant qu’Emie jouait également un rôle de dynamiseur, pas étranger à son podium.

J’ai reçu des photos d’Emie juste avant la course et, de toute façon, [...] je suis au boulot. Je n’ai pas à me laisser déborder par autre chose, j’ai juste à bien faire mon job pour rentrer le soir et être satisfaite de ce que j’ai fait. Et là, c’est le cas ce soir.” Son job, Anaïs Chevalier-Bouchet l’a même fait mieux que ses homologues masculins.