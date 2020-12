Les saisons se suivent et se ressemblent sur le plan collectif pour la Norvège. Après quatre victoires en relais masculin l'an passé, les Norvégiens ont remporté la première course collective chez les hommes de ce début de saison, ce dimanche à Kontiolahti. Les frères Boe ont été les principaux artisans de ce succès. Du côté du clan français, après un premier relais conclu de la pire des manières par Emilien Jacquelin, les Bleus ont fait la course derrière sans jamais pouvoir entrevoir un podium complété par la Suède et l'Allemagne. Quentin Fillon Maillet a finalement coupé la ligne en 8e position.