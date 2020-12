Oui Johannes Boe a été battu en ouverture de la Coupe du monde. Non il ne portera pas le dossard jaune de bout en bout de la saison. Et après ? Son éclatante victoire sur le sprint, là où sa domination est la plus impressionnante, a remis les pendules à l'heure et rappelé une vérité implacable : jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas d'adversaire à sa taille cette saison. Un constat et une question : Johannes Boe peut-il réussir une saison historique qui le rapprocherait des légendes du biathlon ?

"Je pense que je ne retrouverai jamais un rival aussi fort que lui, a justement noté Boe, évoquant Martin Fourcade. Il était devenu mon meilleur ennemi, j'espère que je pourrai faire de belles batailles avec les autres Français. Pour le moment, ils semblent plus gentils." Moins effrayants, c'est ce que dit en creux un Boe qui comparait son meilleur rival au monstre que les enfants imaginent sous leur lit. Quentin Fillon Maillet a bien pris place sur le podium des deux dernières coupes du monde, son total de victoires (3) prouve qu'il est encore loin d'inquiéter régulièrement le Norvégien.

16 victoires sur 25, 408 points d'avance : la saison 2019 de Boe, un modèle

Et ce n'est pas une spécificité française. Ni Tarjei, le grand frère, ni Loginov, ni Dale, ni les Allemands, Pfeiffer et Doll ne dépassent les trois succès depuis l'avènement de Johannes. Le gouffre qui le sépare de ses adversaires est immense. En 2019-2020, Boe et Fourcade ont remporté 17 des 21 courses de la saison. Et en 2018-2019, dans une saison ratée pour le Français, Boe avait décroché 16 victoires sur 25 courses, engrangé 1 262 points pour finalement compter 408 unités d'avance sur son plus proche poursuivant, Aleksandr Loginov, au classement général.

Et si c'était avec ce Boe-là (mais aussi avec le fantôme de Martin Fourcade) que devait se battre Johannes ? Son changement de carabine ne l'a pas inquiété ce weekend (29/30 au tir) et sur les skis, il est toujours au-dessus des autres. En méforme il y a encore trois semaines, il n'est peut-être pas encore dans la meilleure condition de sa saison. Alors cavalier seul et records à la pelle ?

Seize, c'est le nombre de victoires record d'un biathlète sur une seule saison et c'est Johannes Boe lui-même qui le détient. Peut-il faire mieux ? C'est difficile à imaginer et ce pour plusieurs raisons. La première, évidente : le Covid-19. Un test positif et ce serait deux, voire trois ou quatre occasions qui s'envoleraient. La seconde, son fils, né la saison dernière, avec qui il dit vouloir passer du temps. Fera-t-il des impasses ? C'est possible. La dernière : les Mondiaux. Jamais encore il n'a écrasé des championnats du monde.

Aussi fou que cela puisse paraître au vu de son niveau depuis plusieurs années maintenant, Johannes Boe n'a jamais décroché plus d'un titre individuel aux Mondiaux. Rendez-vous à Pokljuka en février pour le show Boe donc. On parierait quelques pièces sur une volonté farouche de marquer ces Mondiaux de son empreinte. Rappelons que ces courses comptent pour la Coupe du monde et que les deux objectifs ne sont pas si éloignés.

En avance sur Fourcade… dans un domaine

Et Martin Fourcade dans tout ça ? Auréolé de sept gros globes, le Français n'a pour le moment rien à craindre du Norvégien. Boe ne peut le rejoindre dans aucune catégorie historique. Il est en revanche en droit d'avoir un record honorifique dans le viseur : celui du plus gros écart avec son poursuivant au général final (421 points à l'avantage de Fourcade sur Shipulin en 2017).

Pour le reste, Boe pourrait (devrait ?) devenir le quatrième biathlète de l'histoire après Ullrich, Poirée et Fourcade à remporter trois fois de suite le gros globe. Mais le Catalan s'est arrêté à sept. Au nombre de Grands Chelems, Boe court encore après Fourcade (3 contre 1 avant le début de la saison). Toujours lui, cette légende à la fois fantôme et maître-étalon. Un modèle que Boe dépasse dans un domaine, et non de moindres : à 27 ans il comptait, avant le début de la saison, 47 succès en Coupe du monde quand Fourcade était à 39. En avance sur les temps de passages, Boe doit maintenant garder le rythme.

