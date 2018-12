Martin Fourcade, qui n'a pas terminé la poursuite de Pokljuka, reste dans le flou

Cette fois-ci plus de doute : Martin Fourcade est dans le dur en ce début de saison. Le septuple tenant du gros globe de cristal n'a pas terminé la poursuite remportée par le leader de la Coupe du monde, son principal rival Johannes Boe, ce dimanche à Pokljuka. Une poursuite qu'il avait entamée dans l'optique de se rassurer après un sprint décevant (24e), notamment marqué par un temps de ski très en deçà de ses standards (le 38e, à 1'11" de Boe, ou encore 53" de Simon Desthieux). C'est raté.

"Il aurait fallu un tir parfait pour que Martin (Fourcade) puisse sortir d'ici rassuré" a estimé Vincent Vittoz, entraîneur des biathlètes français, au micro de la chaîne L'Equipe. Et dès le premier passage sur le pas de tir, cette perspective s'est envolée pour le Catalan, auteur d'un 4/5. Parti fort sur la piste (3e temps du premier tour de circuit, à 1 seconde de Boe), il a signé une deuxième boucle plus timide (12e temps), puis est totalement rentré dans le rang après une nouvelle erreur au couché (8/10 dans ce domaine). L'espoir d'une folle remontée n'a même pas eu le temps de germer : Fourcade s'est arrêté suite au dernier debout, avec un bilan de 16/20 face aux cibles.

" Cela serait tellement plus facile s'il avait une bonne crève... "

"Il (Fourcade) est un petit peu rassuré par ces premiers tours. On va se baser là-dessus pour la suite, a tenté de positiver Vittoz. Il reste cinq jours avant Hochfilzen (vendredi prochain, sprint). Il y a de quoi retrouver de la fraîcheur." Le coach tricolore n'a cependant pas caché sa préoccupation : "On a quand même du mal à retrouver le Martin d'il y a 15 jours. C'est un petit peu problématique, parce qu'on voit que les autres (Français) sont présents. Et lui était encore notre leader il y a deux semaines, sur tous les chronos. C'est vrai qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe… Il n'est pas enrhumé. Cela serait tellement plus facile s'il avait une bonne crève, au moins on pourrait cibler le problème."

D'après Vittoz, la déception du jour a été plus facile à digérer que le camouflet de vendredi, pour le champion français : "Martin (Fourcade) n'est pas abattu. Il était très abattu par le sprint (…) il était dépité, là il relativise un peu."

Il faut dire que tout n'est pas à jeter, dans l'entame de saison de Martin Fourcade. Cela paraît loin, tant ses deux défaillances de suite, ô combien inhabituelles, ont éclipsé l'individuel de jeudi… mais c'est bien en vainqueur que le quintuple champion olympique avait lancé sa Coupe du monde 2018-2019. Sa capacité à claquer un 20/20 pour gagner malgré une performance moyenne sur la piste (13e temps de ski), suite à un choix de dossard non-concluant, avait alors impressionné. Mais ce bilan d'une victoire inaugurale suivie de deux ratés n'est pas à la hauteur de l'excellence dont l'ogre Fourcade, qui avait débuté la saison 2017-2018 par 15 podiums sur les courses individuelles, est coutumier.