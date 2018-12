20km individuel : Martin Fourcade lance sa saison avec une victoire et un 20 sur 20

Martin Fourcade n'a pas manqué ses débuts. Quatre jours après sa victoire en relais mixte, le Français a débuté sa saison individuelle par un succès sur le 20km, ce jeudi à Pokljuka, en Slovénie. Mais ce fut tout sauf une promenade de santé. En très petite forme sur les skis (13e temps), le septuple vainqueur de la Coupe s'en est remis au tir (20 sur 20) pour s'offrir la 75e victoire de sa carrière. Surprenant deuxième et lui aussi auteur d'un sans-faute, l'Allemand Johannes Kuehn n'a été battu que pour quatre petites secondes. L'Autrichien Simon Eder (20/20) complète le podium à 21'' tandis que Johannes Boe se contente de la 7e place à cause d'un tir défaillant (trois erreurs, +1''12).

Rarement Fourcade aura été vu aussi peu rayonnant sur la piste. Mais malgré tout, et comme toujours, il a fini par se frayer un chemin vers la victoire. Le choix de partir en fond de start-list (dossard 87) est sans doute une partie de l'explication (reste à savoir dans quelles proportions). Et il l'a d'ailleurs reconnu à l'arrivée : "On a fait un mauvais choix de partir derrière, a-t-il avoué sur la chaîne L'Equipe. On a attendu de la neige cette nuit, et ça a été de la pluie verglaçante. J'ai su en arrivant ce matin qu'on avait fait le mauvais choix."

Résultat, le Français s'est élancé sur une neige qui avait déjà beaucoup brassé, alors que ses rivaux étaient partis bien plus tôt. Pas encore à 100% de sa forme, Fourcade a bien galéré, concédant notamment 1'24'' sur les skis à Johannes Boe. Ce dernier a laissé filer la victoire en fautant à son premier tir debout, puis deux fois à son second tir couché.

Une remontée permanente

La course de Fourcade a été une inexorable remontée, au fil de ses tirs parfaits, très appliqués. Dixième après le premier couché, 4e après le premier debout, 2e après le second couché, il n'a pris la 1re place qu'à l'entame du dernier tour après avoir signé un dernier 5/5. Mais là encore, cela n'était pas encore gagné. Son avance 16 de secondes sur Kuehn - qui n'avait encore jamais fait mieux que 5e en Coupe du monde, l'an dernier sur la mass-start d'Antholz - a été réduite de moitié avant le dernier kilomètre.

Un léger frisson a parcouru le site slovène. Mais finalement, Fourcade a tenu bon pour lancer son hiver comme il aime le faire. Depuis qu'il domine le circuit, c'est la 5e fois (sur 8) qu'il démarre la saison par une victoire. "Arriver à conserver ce dossard jaune, c'est une grande satisfaction" pouvait conclure le Français, qui remettra sa tunique en jeu vendredi lors du sprint.