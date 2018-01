Pour Simon Fourcade, sa rétrogradation en Coupe d'Europe "n'est pas justifiée"

Les Jeux Olympiques de Pyeongchang sont dans à peine plus d'un mois. Mais Simon Fourcade n'est pas du tout certain d'être de la fête comme à Vancouver en 2010 et Sotchi voilà quatre ans. Ce week-end, alors que ses petits camarades de l'équipe de France reprennent du service en Coupe du monde à Oberhof, le frère ainé de Martin va devoir batailler au niveau inférieur, en Coupe d'Europe, où le staff tricolore a décidé de le rétrograder. Une décision qu'il avoue "très mal vivre" et, pour tout dire, ne pas comprendre.

Simon Fourcade paie ses deux sprints ratés à Hochfilzen et au Grand-Bornand au mois de décembre. 72e en Autriche et 65e lors de la manche française, il n'a du coup pas pris part à la poursuite puis à la mass start. "Je suis passé à côté de ces deux épreuves, c'est vrai", concède-t-il, mais il regrette que sa bonne entame à Ostersund, lors de la première manche de la saison, ait été occultée. "Avec une 15e et une 9e place, je n'avais pas trop mal démarré", insiste-t-il.

" C'est un gros coup dur pour moi "

Du coup, sur l'ensemble de cette première partie de saison, il ne comprend pas sa mise à l'écart. "Jusqu'à présent, rappelle-t-il, les sélections se sont faites sur le classement général de la Coupe du monde et si on regarde le classement ce n'était pas moi qui étais dans la plus mauvaise position. Je regrette un peu la décision qui a été prise par le staff. Ils ont très certainement leurs raisons, mais ils ne m'en ont pas fait part. C'est un gros coup dur pour moi. Je le prends comme un manque de confiance."

Si près de l'échéance olympique, Simon Fourcade le sait, il n'a plus son destin en main. Pour retrouver sa place en Coupe du monde, il devra d'abord briller en Coupe d'Europe, et compter en plus sur un faux-pas d'un de ses concurrents directs en équipe de France. "Je n'ai aucune garantie de remonter en Coupe du monde, admet Simon. Si les collègues sont tous bons en Coupe du monde, ils garderont leur place et ça me fermera la porte. En pleine saison olympique, ce n'est pas évident de se retrouver dans cette situation, d'autant que, encore une fois, je ne la trouve pas justifiée."

Son seul espoir était paradoxalement de compter sur une impasse de Martin Fourcade à Oberhof ce week-end. Mais le leader du classement général de la Coupe du monde a décidé de s'aligner en Allemagne pour la reprise, condamnant ainsi son ainé à concourir en Coupe d'Europe. Piqué dans son orgueil, Simon promet de "tout faire pour prouver aux entraîneurs qu'ils ont pris la mauvaise décision". Mais les chances de le voir aux Jeux Olympiques sont plus minces que jamais...