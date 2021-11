Bon pour la confiance. Julia Simon a remporté le sprint de Sjusjoen sur les terres des Norvégiennes Marte Olsbu Roeiseland et Tiril Eckhoff, respectivement 2e et 1re du classement général de la Coupe du monde 2020-2021. La Française de 25 ans s’est imposée dans cette course de pré-saison en signant un sans-faute. Olsbu Roeiseland (2e à 3") et Tiril Eckhoff (3e à 21") ont réalisé un 9/10. Tout comme une autre Tricolore, qui échoue au pied du podium : Chloé Chevalier (+37").

Le sprint masculin a été remporté par Sivert Guttorm Bakken (10/10), pour la Norvège. En l’absence de Johannes Boe (un léger rhume a été évoqué pour expliquer ce forfait à deux semaines du début des hostilités - le 27 novembre à Östersund), le cador qui s’en est le mieux sorti est son frère, Tarjei Boe (9/10, 3e à 10"). Trois membres du contingent français ont terminé dans le Top 10 : Quentin Fillon Maillet (9/10, 6e à 19"), Emilien Jacquelin (8/10, 8e à 23") et Simon Desthieux (9/10, 9e à 33").

