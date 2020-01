Une poursuite aux airs de mass start sur un rythme de Marseillaise. La poursuite de Ruhpolding a accouché d'un nouveau doublé français avec la 81e victoire en carrière de Martin Fourcade (20/20), devant son coéquipier Quentin Fillon Maillet (19/20). Aérien au tir et sur les skis, le Catalan a accentué son avance au classement général de la Coupe du monde en l'absence de Johannes Boe.

Simon Desthieux a été tout proche de convertir ce doublé en triplé, mais c'est finalement le géant norvégien Velte Christiansen qui a complété le podium après un sprint d'excellente facture. Emilien Jacquelin a également été convié à la cérémonie des fleurs grâce à sa 6e place. Antonin Guigonnat, 8e, a permis aux Bleus de placer cinq représentants dans le Top 8.

Desthieux a raté la boite pour des miettes

Quand la Norvège n'est plus là, les Français dansent, à commencer par Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet. Déjà auteur d'un doublé lors du sprint, le duo tricolore a maîtrisé sa course dès les premiers hectomètres. Se passant le relais comme deux équipiers, ils ont mené la course avec un écart qui n'a cessé de grandir jusqu'au premier tir debout. Moment qu'a choisi le quintuple champion olympique pour poser son tir et faire faux-bond à son pote Quentin, parti sur l'anneau de pénalité en voulant mettre la pression à celui qui le prive encore une fois d'une victoire.

Grâce à son adresse irréprochable face aux cibles (20/20), Martin Fourcade n'avait plus qu'à contrôler tandis qu'une bataille pour la dernière marche du podium était en cours à une quarantaine de secondes de lui. Simon Desthieux, Benedikt Doll et Velte Christiansen ont formé le groupe de chasse durant toute la course pour finalement jouer la 3e place au terme d'un sprint dantesque. Mais la logique a été respectée et c'est bien le colosse scandinave, meilleur finisseur du circuit, qui a jeté son ski devant le Français.