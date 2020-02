Suivez les championnats du monde de biathlon en direct sur Eurosport et Eurosport Player

Dès jeudi, les championnats du monde 2020 de biathlon débuteront dans la station italienne d'Antholz-Anterselva pour dix jours de compétition.

Avec une équipe de France en grande forme et un Martin Fourcade de retour au premier plan, la lutte pour les médailles promet d'être disputée chez les messieurs face notamment au Norvégien Johannes Boe. On retrouvera dans le clan tricolore Martin Fourcade, dossard jaune de la Coupe du monde, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Emilien Jacquelin, Fabien Claude et Antonin Guigonnat.

Chez les dames, Julia Simon, Justine Braisaz, Anaïs Bescond, Célia Aymonier et Chloé Chevalier composeront le groupe France. Tiril Eckhoff (Norvège), leader de la Coupe du monde, Dorothea Wierer (Italie), Hanna Oeberg (Suède) ou encore Denise Herrmann (Allemagne) seront quelques-unes des principales rivales pour les biathlètes françaises.

Vous retrouverez également sur place Loïs Habert pour vous faire vivre en direct ces championnats du monde 2020 de biathlon.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player :

Jeudi 13 février - En direct sur Eurosport 2

14h30 - Relais mixte.

Vendredi 14 février - En direct sur Eurosport 1

14h15 - Sprint dames.

Samedi 15 février - En direct sur Eurosport 1

14h40 - Sprint hommes.

Dimanche 16 février - En direct sur Eurosport 1

13h00 - Poursuite dames.

15h15 - Poursuite hommes.

Mardi 18 février - En direct sur Eurosport 1

14h05 - Individuel dames.

Mercredi 19 février - En direct sur Eurosport 1

14h05 - Individuel hommes.

Jeudi 20 février - En direct sur Eurosport 1

15h00 - Relais mixte simple.

Samedi 22 février - En direct sur Eurosport 1

11h45 - Relais dames.

14h40 - Relais hommes.

Dimanche 23 février - En direct sur Eurosport 1

12h30 - Mass start dames.

15h00 - Mass start hommes.

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles avec CANAL (chaînes 63 et 64) et FREE (chaînes 34 et 35), hors opérateurs locaux.