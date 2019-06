Niels Bruysneels s’empare pour la première fois d’une étape du Longines Global Champions Tour

“C’est ma toute première victoire sur le circuit !”, s’est réjouit samedi Niels Bruynseels. Le Belge a été le plus rapide sur La Croisette avec son excellente Gancia de Muze. “Gancia (de Muze, ndlr) est incroyable, c’est un des meilleurs chevaux que j’ai eu dans ma vie. Elle est vraiment très rapide mais je savais que je devais prendre tous les risques si je voulais battre Daniel (Deusser, ndlr). J’ai eu de très bons conseils avant d’entrer en piste et j’ai joué le tout pour le tout”, a confié le cavalier, au sortir de sa victoire. Et sa stratégie a été payante ! En 34“69, Niels Bruysneels a coupé courts aux espoirs de Daniel Deusser, premier à avoir établi un chronomètre de référence dans ce barrage à dix couples. L’Allemand a été en passe de s’imposer une nouvelle fois, après avoir dominé ses adversaires à Hambourg, le week-end dernier avec Jasmien v. Bisschop. Scott Brash, qui présentait son prodigieux Hello Mr President, s’est intercalé entre le Belge et l’Allemand, proposant ainsi un podium aux multiples couleurs ! En remportant cette victoire sur La Croisette, Niels Bruynseels a par la même occasion sécuriser son ticket pour les play-offs du circuit du Longines Global Champions Tour, qui se courra à Prague, fin novembre.

Le cavalier du Plat-pays n’a pas été le seul à réaliser une démonstration samedi. Deux Français méritent eux aussi les honneurs. Tout d’abord, Grégory Bodo. Le chef de piste a concocté deux parcours très justement dosés, autant lors du parcours initial que lors du barrage. Avec dix barragistes et cinq doubles sans-faute, constructeur a rempli son contrat. L’autre Tricolore à avoir fait sensation samedi n’est autre qu’Olivier Perreau. En démonstration depuis le début de l’année avec sa fantastique Venizia d’Aiguilly, le Tricolore a été le seul athlète de la nation hôte de cette septième étape du circuit de Jan Tops à parvenir à s’ouvrir les portes du barrage. Une faute malheureuse a privé le récent lauréat du prix du Saut Hermès d’une quatrième place, mais la manière y était. Et même si le tapis rouge a été déroulé pour Niels Bruynseels, tous les voyants sont au vert pour Olivier Perreau pour la suite de la saison.