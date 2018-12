Edward Levy soulève le trophée à Deauville

Hier après-midi, le week-end de compétition au Pôle international du cheval Longines de Deauville s’est achevé par le fameux Grand Prix Pro Elite. Et cette étape du Grand Indoor FFE-AC Print a livré du beau sport à un public venu en nombre!

L’épreuve phare du week-end alignait vingt-sept couples au départ, prêts à en découdre pour le classement final de ce Grand Indoor 2018. Pour l’occasion, Grégory Bodo avait proposé deux manches à 1,50m plutôt sérieuses -la deuxième étant ouverte aux dix meilleurs duos de la première-, avec au programme notamment un triple en n°8 et un double en n°12. À l’issue du tour initial, seuls quatre pilotes, Edward Levy -avec deux chevaux différents!-, Mathieu Billot et François-Xavier Boudant, affichaient un score vierge de pénalité. Et quel suspense dans la deuxième manche! Sur les neuf partants définitifs, puisque Vanessa Martinez a décidé de ne pas repartir avec Torero du Lozon, Edward Levy, Mathieu Billot et Benoît Cernin allaient pouvoir doubler leur chance de victoire avec respectivement deux chevaux qualifiés. Mais il ne fallait pas sous-estimer pour autant la pression que pouvaient mettre Patrice Delaveau, Jérôme Hurel et François-Xavier Boudant. Jusqu’au bout, le jeune Edward Levy n’a rien lâché.

Auteur du seul double zéro de l’épreuve avec Gabbiano 11, un Oldenburg de treize ans, le cavalier Normand a enlevé la victoire, laissant la deuxième marche du podium à son ancien professeur Patrice Delaveau, associé à Urcos de Kerglenn. Benoit Cernin et le bon Uitlanders du Ters ont complété le podium. “Cette année, nous avions une écurie de cavaliers compétitifs dans le Grand National et le Grand Indoor”, a réagi le lauréat en sortie de piste. “Avec Marc Dilasser, nous avons vraiment essayé de jouer le jeu. Nous avons été très réguliers toute la saison avec d’excellents résultats. Dans la deuxième partie de saison, j’ai eu la chance de récupérer de nouveaux chevaux que j’ai remis en route sur ce circuit formateur du Grand National. Je suis très content de gagner cette dernière étape à Deauville, chez moi, avec un nouveau cheval dans lequel je crois beaucoup. C’est une belle récompense! Durant ce Grand Prix, j’ai vraiment essayé d’écouter Gabbiano. Je n’ai pas voulu trop me chauffer parce que c’est un nouveau cheval très qualiteux et qui a beaucoup de potentiel. Comme je n’ai pas encore tous les codes avec lui, j’ai couru un barrage prudent et il a remarquablement bien sauté. S’agissant de Cornet’s Velvet RS, je ne le monte que depuis cette année. C’est seulement son deuxième Grand Prix à 1,50m. Il s’est très bien comporté et je pense que c’est un cheval d’avenir.”