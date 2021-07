Les trois riders français du BMX course se sont facilement qualifiés jeudi pour les demi-finales des jeux Olympiques, programmées vendredi, lors des quarts de finale disputés au parc des sports urbains d'Ariake, à Tokyo. Sylvain André et Joris Daudet ont remporté tous les deux haut la main les trois courses de leur série.

Romain Mahieu a été moins souverain (classé 2e, 3e puis 5e), mais a aussi passé sans encombre cette première journée. Les 24 concurrents étaient répartis en quatre séries de six coureurs, qui s'affrontaient sur trois courses. Les quatre mieux classés de chaque série, aux points, à l'issue des trois courses se sont qualifiés pour les demi-finales.

Vendredi, les demi-finales se disputeront selon le même format, mais la finale et l'attribution des médailles se jouera sur une course unique. Les principaux rivaux des Français pour les médailles seront le champion olympique en titre, l'Américain Connor Fields, qui s'est aussi qualifié facilement, les Néerlandais Niek Kimman et Twan van Gendt, qui étaient dans la même série et ont réalisé trois doublés, et le Suisse David Graf, également impressionnant.

Plus d'informations à venir...