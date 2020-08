Initialement prévu le 12 septembre, le combat exhibition entre Mike Tyson et Roy Jones est reporté au 28 novembre pour permettre aux deux anciens champions du monde de poursuivre encore quelques mois la promotion autour du combat. Tyson, 54 ans et ancien champion du monde l'a confirmé ce mardi. Le combat aura lieu dans la même salle, dans la banlieue de Los Angeles.

Il faudra attendre un peu plus que prévu pour revoir boxer Mike Tyson. Son combat contre Roy Jones, initialement prévu le 12 septembre prochain dans la banlieue de Los Angeles, est reporté, dans la même salle, le 28 novembre prochain. L'ancien champion du monde de 54 ans l'a confirmé ce mardi. "Cela donnera à plus de gens l'opportunité de voir le plus grand come-back de l'histoire de la boxe", a précisé Tyson dans un communiqué au site TMZ Sport.

Ce combat sous forme d'exhibition de huit rounds de trois minutes suscite depuis plusieurs semaines beaucoup d'interrogations et d'attentes. Si certains amoureux du noble art son impatient de revoir sur le ring ces deux champions, d'autres s'interrogent sur l'intérêt d'un tel rendez-vous.

Boxe Yoka et Duhaupas ont fixé leur rendez-vous au 25 septembre à Paris 29/07/2020 À 18:17

Le site TMZ a annoncé que même si le combat est considéré comme une exhibition, des juges seront bien présents pour rendre un verdict aux points. La WBC, l'une des principales fédérations mondiales de boxe décernera pour l'occasion une ceinture au vainqueur.

Play Icon

Boxe "I'm back !" : Tyson annonce son retour officiel sur le ring ! 24/07/2020 À 17:03