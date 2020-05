Dans une vidéo d'entraînement publiée lundi sur son compte Instagram, Mike Tyson affirme qu'il est "de retour". Selon les informations du Daily Telegraph, l'ex-champion de boxe actuellement âgé de 53 ans envisage de participer à un combat de charité contre son ex-rival Evander Holyfield.

Déjà plus de 7 millions de vues au compteur mardi soir. Sur son compte Instagram, Mike Tyson a publié lundi une vidéo de lui en train de s'entraîner. L'intensité et la vitesse d'enchaînement mises en oeuvre par l'ex-champion de boxe sont impressionnantes. A la fin de cette vidéo, Mike Tyson lâche tout sourire : "I'm back (ndlr : je suis de retour)". Selon les informations du Daily Telegraph, l'Américain de 53 ans envisage de remonter sur le ring pour un combat de charité. Le but ? Aider les sans-abris et les personnes victimes de la drogue.

Le quotidien anglais assure que Mike Tyson pourrait affronter son ex-rival Evander Holyfield. Un adversaire qu'il connait bien puisqu'en 1997, le natif de Brooklyn avait défrayé la chronique en lui arrachant un bout d'oreille. "Un combat de bienfaisance ? Si on peut trouver un arrangement qui convienne à tout le monde, alors ce sera win-win-win (gagnant-gagnant)", a notamment confié Evander Holyfield en ce début de semaine à Sky Sports.

Tyson est tellement imprévisible que je pense qu'il a une idée derrière la tête

La presse anglaise évoquait aussi ces derniers jours un possible combat entre Mike Tyson et le rugbyman Sonny Bill Williams. Mais le Néo-Zélandais a clairement été renvoyé dans ses vingt-deux mètres. "Ce serait une insulte à la boxe", a répondu Mike Tyson. En tout cas, cette possibilité de revoir l'Américain sur un ring, même pour un combat de charité, semble enchanter le monde de la boxe. Jean-Marc Mormeck en tête. "Je trouve ça génial. Mike Tyson est tellement imprévisible que je pense qu'il a une idée derrière la tête et que, s'il annonce son retour, c'est pour aller loin, pourquoi pas reconquérir un titre. Il en est capable", conclut l'ancien champion du monde des lourds-légers dans les colonnes du Parisien.

