Deontay Wilder s'est exprimé jeudi sur Instagram. L'Américain a reconnu sa défaite contre Tyson Fury et félicité le Britannique, qui a conservé samedi à Las Vegas sa ceinture WBC des poids lourds. "Je voudrais féliciter Fury pour sa victoire, et le remercier pour ces grands moments historiques qui resteront à jamais" a commenté Wilder, défait lors de la deuxième fois d'affilée samedi à Las Vegas au terme d'un affrontement dantesque.

"Je mentirais si je disais que je ne suis pas déçu du résultat mais après voir fait le bilan, je me rend compte que Dieu a voulu m'apprendre une leçon plus importante que ce que je voulais qu'il arrive". C'est la première fois que Wilder reconnait sa défaite face à Fury, 20 mois après un premier combat non digéré.

L'Américain avait alors accusé le Britannique d'avoir lesté ses gants. "J'irai dans ma tombe en croyant à ce que je crois. Je sais des choses avec certitude. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais vos yeux ne mentent pas sur ce qu'ils voient", avait-il déclaré. Après la rencontre samedi, Wilder a d'abord refusé d'admettre la supériorité de Fury, déclarant qu'il n'avait aucun respect pour le poids lourd britannique. Il semble désormais avoir accepté le résultat et a juré de revenir plus fort sur le ring.

