Anthony Joshua est tombé de très haut. Pour son premier combat aux Etats-Unis, il a été battu, et ainsi dépossédé de ses ceintures, par l'Américain Andy Ruiz, dans la nuit de samedi à dimanche au Madison Square Garden. Le nouveau champion du monde des lourds WBA/IBF/WBO/IBO n'affichait certes qu'une défaite en trente-trois combats avant de défier Joshua, mais il ne bénéficiait pas d'une grande "hype". Il n'était "que" le remplaçant de son compatriote Jarrell Miller, challenger prévu du Britannique jusqu'au 19 avril et l'annulation de sa participation à l'événement pour cas de dopage. Joshua l'aurait-il, justement, pris de haut ?

"Je ne sous-estime jamais personne, a rétorqué Joshua à l'issue de son premier combat pro perdu (22 victoires - une défaite). C'était facile de sous-estimer Andy (Ruiz) à cause de son apparence physique (il n'est pas affûté, ndlr) ou de son palmarès. Mais je suis un combattant et je savais qu'il était là pour gagner (...) Il a bien fait son boulot." Le boxeur britannique de 29 ans - comme son tombeur du jour d'ailleurs, qu'il qualifie de "bon puncher" - a par ailleurs estimé que ses adversaires se sublimaient face à lui : "A chaque fois que quelqu'un m'affronte, il boxe 15 à 20% mieux que d'habitude."

Un premier accroc pour mieux repartir de l'avant ? Anthony Joshua y croit. "J'ai surmonté beaucoup d'obstacles dans ma vie et j'ai toujours su rebondir en travaillant dur et en gardant la tête haute, a-t-il déclaré. Si j'avais abandonné à la première difficulté, je ne serais pas là où j'en suis." Le champion olympique 2012 promet de tirer les enseignements de cet échec cuisant : "C'est juste un nouvel obstacle sur ma route. Je vais devoir réévaluer la situation… mais je n'ai pas parcouru tant de chemin pour succomber à la pression ! Je vais m'améliorer et aller encore plus loin".

Enfin, questionné sur la perspective de futurs combats face à Deontay Wilder (champion du monde WBC des lourds) ou encore Tyson Fury, ex-détenteur de ceintures d'organisations majeures, Joshua s'est dit "prêt à affronter n'importe qui." Et d'ajouter : "Ma motivation est intacte et je sais toujours pourquoi je fais de la boxe. Si Andy Ruiz veut une revanche, j'accepterai le défi et je récupérerai ces titres".