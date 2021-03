"J'ai arrêté de m'entraîner. Pour l'instant, je me concentre sur le fait de boire mes 10 pintes de Stella par jour." Pas plus tard que samedi, Tyson Fury exprimait sa grande frustration devant la lenteur des négociations pour mettre sur pied le combat entre les deux superstars de la boxe britannique, Anthony Joshua et, donc Tyson Fury. Ce dernier va pouvoir se remettre au travail. Selon ESPN, la fumée blanche est enfin sortie et, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, il n'y aura pas un, mais bien deux affrontements entre les deux hommes.

Après des mois d'âpres discussions, les représentants des deux champions ont enfin trouvé un accord pour mettre en place deux combats. Le premier devrait se tenir en juin ou en juillet, et le second, "dans l'idéal", en novembre ou décembre. Joshua-Fury, c'est LE duel que tout le monde attend pour éclaircir le paysage dans la catégorie des lourds. Joshua détient les ceintures WBA, IBF et WBO, Fury celle de la WBC. En termes de revenus, les deux boxeurs se répartiront équitablement la manne financière du premier combat. Lors du second, le vainqueur de la première manche touchera 60% contre 40% à son challenger.

Tyson Fury avait accusé le mois dernier Anthony Joshua de faire trainer les choses. "Ils ont eu une année complète pour essayer de concrétiser ce combat. Depuis le dernier combat contre Wilder, et avant même le combat Wilder, ils parlaient d’un combat potentiellement entre moi et Joshua. Et rien n'a avancé", avait-il pesté sur ESPN le 23 février dernier. le voilà donc exaucé. Fury n'a effectivement plus été vu sur un ring depuis le 22 février 2020 depuis sa victoire par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise contre l'Américain Deontay Wilder au MGM de Las Vegas.

