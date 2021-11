C'est un combat qu'on aurait aimé la voir remporter. En vain. A 31 ans à peine, Julie Le Gaillard s'en est allée ce dimanche. Native de Dombrasle-sur-Meuthe, la boxeuse était hospitalisée depuis de longues semaines après avoir contracté le Covid-19.

Une vive émotion pour la boxe tricolore

Les réactions se sont multipliées ces dernières heures pour rendre hommage à la championne notamment du côté de la Fédération Française de Boxe. "C’est avec une infinie tristesse que nous apprenons le décès de Julie Le Galliard survenu à l’âge de 31 ans dimanche soir à l’hôpital de Marseille après avoir lutté pendant deux mois contre des complications dues à la Covid 19", peut-on lire dans le communiqué de l'instance.

Une émotion partagée par Anne-Sophie Mathis, quadruple championne du monde chez les super-légers et très proche de la Lorraine. "Nous étions très proches à une époque. elle est descendue dans le sud pour son travail et pour voir autre chose, alors on s’appelait moins souvent mais nous restions en contact, on se voyait quand elle venait chez ses parents que je connais bien. Elle était heureuse, sa formation avait fonctionné, cela se passait bien au niveau des jeunes. Elle ne se plaignait jamais, elle avait un caractère fort, nous avons tous énormément de peine ce soir…"

"Dévouée, déterminée, travailleuse, toujours souriante" comme la décrivent nos confrères de l'Est Républicain, Juie Le Gaillard laisse un grand vide dans le monde de la boxe bleu-blanc-rouge.

