Treize catégories de poids, une cagnotte de 2,6 millions de dollars, des médailles en or pur, des ceintures de championnat et le célèbre trophée Val Barker pour le meilleur boxeur « kilo pour kilo » de la compétition... Le tournoi de cette année a été le plus grand à ce jour. Tous les athlètes débordaient de motivation, car un chèque de 100 000 $, une autre première historique, attendait chaque gagnant.

Sponsored - Boxing : AIBA -92 kg

Ad

Les nouvelles catégories de poids ont donné lieu à des duels plus équilibrés, et même les favoris ont dû tout donner dès le début de cette compétition au système d’arbitrage révisé. Ainsi, les Championnats du monde 2021 incroyablement excitants de boxe masculine de l’AIBA ont été les plus grands à ce jour. Tout du long, le public a assisté à des combats passionnants et à des résultats imprévisibles qui ont atteint leur apogée les deux derniers jours des épreuves, lors du sacre de 13 vainqueurs.

Boxe Sponsored - Boxing : AIBA -63.5 kg IL Y A 4 HEURES

Ces Championnats de Belgrade ont rencontré un énorme succès, la journée finale s’imposant comme la cerise sur le gâteau des deux semaines précédentes. L'AIBA a démontré sa capacité à délivrer une compétition extraordinaire, équitable et ouverte aux boxeurs du monde entier ; les sportifs dans l'impossibilité de représenter leur pays pour diverses raisons ont notamment pu concourir et montrer leur talent au sein de l'équipe AIBA Fair Chance.

Sponsored - Boxing : AIBA -63.5 kg

L'AIBA est apparue sous son meilleur jour de bout en bout, une fierté dont toute la communauté de la boxe peut se vanter. Ce succès sera sans nul doute un modèle à suivre pour les futures rencontres, et l'organisation d'événements d’une telle excellence aidera assurément l'AIBA à reprendre la direction de sa discipline aux Jeux Olympiques.

Boxe Sponsored - Boxing : AIBA -92 kg IL Y A 7 HEURES