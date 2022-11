Milan Prat a réussi son pari. Et a validé une étape de plus dans sa quête. Le Français est devenu champion d'Europe EBU des poids super-welters (titre vacant), en dominant le Néerlandais Stephen Danyo par arrêt de l'arbitre à la 2e reprise. Après un round d'observation, Prat, l'un des grands espoirs de la boxe tricolore, a malmené Danyo dès la deuxième reprise, l'envoyant deux fois au tapis. La deuxième fois, l'arbitre a compté huit et arrêté les frais, jugeant que le boxeur néerlandais n'était pas en état de reprendre le combat.

Prat, 23 ans, était champion de l'Union européenne dans la même catégorie, ce qui en faisait un challenger pour l'EBU, au niveau supérieur. Son palmarès est désormais de 18 victoires dont 15 avant la limite. Quelques minutes plus tôt, Sofiane Oumiha, vice-champion olympique des poids légers à Rio en 2016, avait remporté facilement son 3e combat professionnel, en super-légers, contre le Colombien Victor Julio.

Oumiha toujours invaincu

Oumiha, 27 ans, s'est lui aussi imposé par KO au 2e round d'un combat prévu en six reprises. Il reste invaincu chez les pros et vise dans le même temps la qualification pour les Jeux de Paris en 2024. Dans sa carrière amateur, Oumiha a notamment été deux fois champion du monde des poids légers, en 2017 à Hambourg et en 2021 à Belgrade.

Au programme de cette soirée à La Palestre, le champion du monde des lourds-légers WBA, le Franco-Arménien Arsen Goulamirian, 35 ans (26 victoires dont 18 avant la limite), devait affronter le Russe Aleskei Egorov, 31 ans (11 victoires, dont 7 avant la limite).

