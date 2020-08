Dominique Nato. : "Je prends acte mais mon chemin continue. Le projet de mon équipe est fondé sur l'avenir de la Fédération. J'ai pris ma retraite d'inspecteur principal Jeunesse et Sports pour me concentrer sur la présidence de la Fédération alors que j'aurais pu continuer et que je n'ai pas atteint la limite d'âge. Je considère que je suis encore opérationnel sinon je ne me présenterai pas et les gens qui me soutiennent ne le feraient pas. On a un projet novateur et une équipe de 24 personnes avec des noms connus comme Sarah Ourahmoune (médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016) et des présidents de comités régionaux. Je ne trouve pas trop élégant de sa part de faire référence à l'âge (62 ans pour Nato, 41 ans pour Asloum) parce que c'est avec des gens qui ont un certain âge et de l'expérience que l'on peut construire. Je déplore de me retrouver en face de Brahim parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai vécu des moments fabuleux en 2000 à Sydney. Mais ça reste une élection. Que le meilleur gagne, celui qui a le meilleur projet, qui sera le plus à même de gérer tous les secteurs de l'activité boxe."