Le dimanche 24 octobre, au Štark Arena de Belgrade, une cérémonie d’ouverture exceptionnelle a marqué le début des 21es championnats du monde de boxe masculins de l’AIBA. Du 24 octobre au 6 novembre, plus de 500 boxeurs venus de plus de 88 pays participeront à ce qui devrait être la compétition la plus spectaculaire de l’histoire des championnats du monde de boxe de l’AIBA.

Cagnotte ultime, nouvelles catégories de poids et Trophée Val Barker

Les 21es championnats du monde de boxe de l'AIBA promettent d'être les plus passionnants à ce jour. Plus de 500 athlètes s'affronteront dans 13 catégories de poids, un nombre jamais atteint auparavant : des combats d’égal à égal sont à prévoir. Le nouveau système de tirage au sort ne favorisera plus les meilleurs boxeurs, qui étaient jumelés à des concurrents plus faibles en début de tournoi. Désormais, dès les premiers tours, les matchs seront égaux et intéressants. Il ne serait pas étonnant que certains favoris soient ainsi éliminés rapidement.

En raison du nombre de participants, certaines catégories demanderont quatre ou cinq combats pour qu’un boxeur puisse espérer décrocher une médaille. Pour le plus grand plaisir des amateurs de boxe du monde entier, les rencontres s’annoncent passionnantes, et les résultats imprévisibles.

L'AIBA s'est assurée de la motivation des boxeurs : les vainqueurs se partageront 2,6 millions de dollars, une cagnotte à ce jour inégalée dans les compétitions de boxe amateur organisées par l'AIBA. De plus, les médailles sont réalisées en or, en argent ou en bronze purs, et les champions recevront aussi une ceinture.

Une cérémonie d’ouverture inoubliable

Dans le Štark Arena de Belgrade, qui accueillera aussi tous les matchs à venir, le public a assisté à une cérémonie d'ouverture sensationnelle. Un spectacle a retracé l'histoire de la boxe, des combats à mains nues grecs et romains à l’année 648 av. J.-C., où ils ont été intégrés aux jeux olympiques antiques et du premier combat de boxe en 1681 au 19e siècle, où la discipline est devenue un sport de compétition et a été réintroduite aux Jeux Olympiques en 1904.

Les premiers championnats de boxe de l'AIBA ont eu lieu à La Havane, à Cuba, en 1974, et l'AIBA reste depuis l'organisatrice des événements de boxe les plus importants. Les deuxièmes championnats du monde s’étaient déjà tenus à Belgrade, en 1978, faisant de la capitale serbe la première ville à accueillir deux fois cette fantastique compétition. Les boxeurs de l'ex-Yougoslavie avaient remporté six médailles d'argent et une de bronze en 1978. Les athlètes serbes d’aujourd'hui aspirent à réitérer ce succès et espèrent que le soutien de la population locale les aidera à gravir le haut du podium.

Les capitaines de chaque équipe nationale ont porté le drapeau de leur pays sous les saluts de la foule. Également présente, l’équipe spéciale AIBA Fair Chane réunit des participants exilés pour cause de conflits et témoigne de l'intérêt de l'AIBA pour les membres en difficulté de la famille de la boxe.

Lors de son discours, Umar Kremlev, président de l'AIBA, a expliqué que l'organisation a travaillé dur pour faire des 21es championnats du monde les meilleurs de l’histoire, non seulement grâce à la cagnotte, au Trophée Val Barker, aux médailles et aux ceintures, mais aussi grâce à des conditions de combat équitables, à de nouvelles catégories de poids et à des règles qui offriront à chacun la chance de montrer à tous le fruit d'années d’entraînement acharné.

Outre le président Kremlev, le ministre serbe de la Jeunesse et des Sports Vanja Udovičić, le président de l'association de boxe serbe Nenad Borovčanin et la légende de la boxe Roy Jones Jr. se sont également exprimés, aux côtés de plusieurs autres ambassadeurs de l'AIBA. Une myriade de performances artistiques, avec notamment des groupes et des célébrités locales, ont suivi les discours pour célébrer l’art sportif de la boxe et ravir le public du Štark Arena ainsi que les spectateurs de la retransmission en direct, sur la télévision nationale serbe.

Belgrade est (encore) la capitale mondiale de la boxe

Comme annoncé lors de la Journée internationale de la boxe en août dernier, Belgrade a été choisie une deuxième fois pour accueillir les championnats du monde de boxe de l'AIBA. Belgrade a déjà été la capitale du sport en 1978, alors que l'événement se tenait en ex-Yougoslavie. La ville serbe est ainsi la seule de l'histoire à recevoir plus d'une fois les championnats du monde de l'AIBA, un grand honneur pour le pays, comme l'a déclaré dans son discours Vanja Udovičić, ministre de la Jeunesse et des Sports de Serbie.

Les championnats du monde de l'AIBA et la Journée internationale de la boxe sont d'excellentes occasions de développer ce sport en Serbie. L'AIBA travaillera avec l'association de boxe serbe pour le promouvoir davantage, et le couronnement de cette coopération sera le centre national de boxe serbe, qui regroupera les talents locaux et deviendra une pépinière de futurs champions, ou ainsi l’espère le président de la Fédération serbe de boxe, Nenad Borovčanin.

« La boxe apprend non seulement à donner des coups, mais aussi à en encaisser, et à se relever pour continuer à se battre loyalement. Elle apprend à faire face à ses adversaires et à les regarder droit dans les yeux. Elle apprend à ne jamais tricher, à ne jamais frapper en dessous de la ceinture et à ne jamais attaquer par-derrière. La boxe apprend à ne jamais abandonner et à toujours donner le meilleur de soi-même sur le ring, comme dans la vie. La boxe n’est pas un combat brutal, elle est un art. »

