WBO - Mardi, la boxe était de retour à Las Vegas pour un combat sans enjeu. Shakur Stevenson, champion WBO des poids plumes s'est imposé face au Portoricain Felix Caraballo.

L'Américain Shakur Stevenson, champion WBO des poids plumes, a battu dans un combat sans enjeu le Portoricain Felix Caraballo par arrêt de l'arbitre au sixième round mardi à Las Vegas, pour ce qui constituait le premier combat majeur de boxe depuis la pandémie de coronavirus. Considéré par nombre de spécialistes comme le futur Floyd Mayweather, Stevenson, âgé de 22 ans, a fait la différence d'un coup très puissant de la main gauche sur le plexus de Caraballo à la moitié de la sixième reprise. Ce dernier, souffle coupé et sonné, a tenté de se relever avant que l'arbitre n'arrête les frais.

Durant les cinq précédents rounds disputés à huis clos, coronavirus oblige, la supériorité de l'Américain a été manifeste sur le ring du MGM Grand, tant il s'est employé à user avec de nombreux coups au corps son adversaire, s'ouvrant la voie à une 14e victoire, dont 8 par KO, pour aucune défaite. "Je l'ai frappé avec tout ce que j'avais au début, a expliqué Stevenson. Je l'ai ébranlé plusieurs fois. Il encaissait beaucoup de coups et j'ai réalisé que je ne le mettrai pas KO avec des coups à la tête. Alors j'ai attaqué davantage au corps", a expliqué le vainqueur.

Commentant son expérience inédite d'un combat sans spectateur et en suivant des protocoles de sécurité stricts à cause de la pandémie, Stevenson a évoqué "une ambiance différente". "Perdre du poids était différent. L'entraînement dans le gymnase était différent. Je ne pouvais être avec personne. Combattre sans la foule autour c'était différent. Je lui envoyais des coups méchants et il n'y avait ni 'Oooh ni Aaah !'", a-t-il décrit.

Revêtu après combat d'un t-shirt sur lequel était écrit "Black Lives Matter", il a tenu à souligner qu'en ce moment "beaucoup de gens essaient de défendre ce qui est juste". "Je ne pouvais pas vraiment aller protester avec les gens parce que j'avais un combat à venir et je ne voulais pas risquer d'attraper le coronavirus. Maintenant que le combat est terminé, je vais y aller et aider mon peuple", a-t-il promis.

