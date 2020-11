De l’excitation, des interrogations, quelques doutes. D’une manière ou d’une autre, le retour de Mike Tyson sur le ring était très attendu dimanche, face à Roy Jones Jr., dans un Staples Center vide. Et quinze ans après, "Kid Dynamite" a fait honneur à sa réputation en livrant un beau combat. Plus entreprenant, avec 67 coups portés contre 37, le boxeur de 54 ans a toutefois dû se contenter d’un match nul.

"Ça me va, a-t-il assuré juste après les débats. Si je pense que j’ai gagné le combat ? Oui, mais le match nul me va. J’ai diverti le public, il était content de ce combat". En face de lui, Roy Jones Jr. était moins convaincu - "je ne me contente pas d’un nul" -, mais a reconnu avoir souffert des coups de son adversaire. "Tu as bien encaissé, parce que je t'en ai envoyé. Je respecte ça", a répondu Tyson, qui veut "remettre ça".