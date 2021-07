Tokyo 2020

Maiva Hamadouche, championne IBF des super-plumes (31 ans) chez les professionnelles, n'a pas réussi à prendre sa revanche sur Potkonen (40 ans), médaillée de bronze aux JO en 2016 et qui l'avait battue en finale des Championnats d'Europe en 2019. Elle s'est inclinée 3-1 aux points pour son entrée en lice dans l'épreuve de boxe.

Après les éliminations de Maïva Hamadouche et de Samuel Kistohurry (-57 kg), samedi chez les hommes, il ne reste plus que trois représentants français en course aux JO (Billal Bennama, Sofiane Oumiha, Mourad Aliev).

