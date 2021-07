Tokyo 2020

Maïva Hamadouche (-60 kg), éliminée dès son entrée en lice dans le tournoi olympique de boxe par la Finlandaise Mira Potkonen, mardi à Tokyo, n'a pas pris de pincettes. "Cette défaite n'est pas méritée du tout. C'est une injustice", a-t-elle lancé quelques minutes après sa défaite. Avant d'insister : "Mon adversaire prend un avertissement au dernier round et elle le gagne quand même. Je trouve ça aberrant. On peut lui donner le premier mais elle ne gagne jamais le deuxième et le troisième."

Je ne respecte pas du tout Potkonen

Hamadouche s'en est pris à l'arbitrage, donc. Mais elle ne s'est pas arrêtée là : son adversaire du jour Mira Potkonen a aussi eu le droit à son petit taquet. "Je ne respecte pas du tout Potkonen, pour moi ce n'est pas une vraie championne et elle sait qu'elle a perdu" a tout simplement lâché la boxeuse en zone mixte mardi. "Mais on ne retiendra que la gagnante. Les juges prennent la décision qu'ils veulent sans respecter le travail des boxeurs."

Pour autant, la Française ne regrette pas d'avoir tenté ces Jeux Olympiques : "Je ne regrette pas du tout l'aventure, ce que je regrette c'est qu'elle se termine comme ça, sur un vol manifeste. Maintenant, il faut avancer et je vais me remettre au travail pour passer à autre chose." Détentrice d'une ceinture mondiale IBF des super-plumes, Hamadouche (31 ans) va désormais retourner chez les professionnelles où l'attend dans quelques semaines un combat aux États-Unis contre l'Américaine Mikaela Mayer, championne WBO. Je repars en boxe professionnelle avec un mauvais arrière-goût dans la bouche.

