Tony Yoka n'a pas traîné. Ce vendredi soir, celui qui avait été sacré champion olympique en 2016 a littérallement terrassé son compatriote Johann Duhaupas... en une minute et 27 secondes ! De quoi le rassurer sur son niveau, lui qui n'avait plus boxé depuis un an. Annoncé comme un choc, le combat Yoka-Duhaupas a rapidement trouvé son épilogue.