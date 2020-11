Aérien du temps où il foulait les parquets NBA, Nate Robinson s'est salement fait couper les ailes, samedi pour son premier combat en qualité de boxeur. Opposé au YouTubeur Jake Paul, 23 ans, plus grand et plus costaud, l'ancien meneur de poche des Knicks, des Celtics ou des Bulls a retrouvé le Staples Center. Et ce ne fut pas pour son plus grand plaisir.