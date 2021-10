Deontay Wilder arrivait tant bien que mal à tenir le coup. Après un début de combat exceptionnel, qui avait vu Tyson Fury mettre l'Américain au tapis dans le 3e round, puis mordre la poussière à son tour dans le 4e, le Britannique a dominé les débats sous les yeux de 15 000 spectateurs en fusion dans la T-Mobile Arena de Las Vegas. Wilder a subi les assauts de son adversaire, s'accrochant de toutes ses forces pour rester debout. Il s'est une nouvelle fois retrouvé au sol dans la 10e reprise. Et Fury a fini par asséner le coup fatal dans le 11e round.

Le "Gipsy King" a parfaitement préparé le terrain. Après avoir travaillé son adversaire au corps, il a enchaîné les uppercuts pour entamer encore un peu plus la résistance de l'Américain. Avant de porter l'estocade sur un crochet du droit dont Wilder ne s'est pas relevé. Vainqueur par KO, Fury a ainsi remporté une deuxième victoire consécutive contre l'Américain et porté sa série d'invincibilité à 32 combats. Il a surtout conservé sa couronne de champion du monde WBC des poids lourds et fait un pas supplémentaire dans la légende de son sport.