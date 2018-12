VIDEO - Tyson Fury fait chanter la salle de presse après son combat contre Deontay Wilder

Le Buzz

Tyson Fury n'est pas qu'un très grand boxeur. L'Anglais est aussi le roi des entertainers et l'a rappelé en mondovision, samedi au Staples Center. A Los Angeles, le "Gipsy King" a fait le show avant, pendant et après son combat face à Deontay Wilder.

Tout a commencé par une entrée pétillante dans la salle chère aux Lakers. Sur la chanson Freed from Desire de Gala, un classique de musique dance des années 1990, Fury a fendu la foule en arborant un grand sourire.

Après un magnifique combat qu'il a globalement dominé (même s'il est allé au sol deux fois), le Mancunien avait encore de l'énergie. Et pour cause, il a carrément entraîné la salle de presse dans sa reprise d'American Pie, un standard de Don McLean sorti en 1971 et repris par Madonna en 2000. Sacré Tyson...