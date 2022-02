Jørgen Graabak a remporté mardi devant un autre Norvégien, Jens Luraas Oftebro, l'épreuve de combiné nordique en grand tremplin des JO-2022, terminée à la huitième place par leur compatriote Jarl Magnus Riiber, sorti d'isolement Covid-19 la veille. Champion olympique en 2014, déjà en grand tremplin, Joergen Graabak collectionne une troisième médaille d'or puisqu'il avait également remporté l'épreuve par équipes il y a huit ans à Sotchi.

Ad

Cinquième médaille olympique

Pékin 2022 "Il est dans sa bulle" : l'incroyable erreur de Riiber au combiné nordique IL Y A 3 HEURES

C'est même son cinquième podium olympique au total dans cette discipline combinant saut à ski et ski de fond. Jens Luraas Oftebro et le Japonais Akito Watabe complètent dans cet ordre le podium. Mais la performance la plus remarquable est celle d'un autre Norvégien, le prodige de 24 ans du combiné nordique, Jarl Magnus Riiber, huitième de l'épreuve après 13 jours d'isolement car positif au Covid-19. Sa quarantaine n'a même pris fin qu'à la veille de l'épreuve.

Même s'il était réduit depuis près de deux semaines à s'entretenir dans une chambre d'hôtel où il avait fait installer un home trainer, le triple lauréat du classement général de la Coupe du monde aurait pu l'emporter. Il a d'abord largement dominé le concours de saut à ski en début d'après-midi. Avec son total de 139,8 points, Riiber a pris le départ des 10 km de ski de fond avec un matelas de 44 secondes sur ses premiers poursuivants.

Une erreur fatale pour Riiber

Mais après un peu moins de 2,5 km et alors qu'il avait augmenté son avance d'une poignée de secondes, il a pris le mauvais aiguillage dans le stade de ski de fond et a dû rebrousser chemin, perdant une trentaine de secondes dans cette erreur. Rapidement rejoint, Riiber a fini par décrocher du groupe de tête après 8,5 km pour finir sur la ligne avec moins de quarante de secondes de retard sur Graabak. Il conserve une chance de repartir de Chine une médaille autour du cou avec l'épreuve par équipes programmée jeudi.

Pékin 2022 La grosse boulette : Riiber se trompe de chemin et perd son avance en tête IL Y A 10 HEURES