La Norvège a complété sa moisson en combiné nordique. Et de quelle manière. Emmenés par Jorgen Graabak, déjà médaillé d'or sur le grand tremplin et d'argent sur le petit, et malgré la nouvelle absence de sa star Jarl-Magnus Riiber, les Norvégiens sont remontés sur le toit de l'Olympe ce jeudi, au terme d'une course à sens unique. C'est la quatorzième médaille d'or de la délégation scandinave dans ces Jeux Olympiques.

Au coude à coude avec l'Autriche, l'Allemagne et le Japon à l'issue du concours de saut, la bande de Graabak a livré un véritable récital dans la deuxième partie de la course pour s'emparer de l'or. Bien aidé par l'excellent troisième relais de Jens Luras Oftebro, la Norvège a vite réglé l'affaire grâce à Jorgen Graabak. Le natif de Melhus a vite conforté l'avance acquise par ses prédécesseurs. Pour ne plus jamais être rejoint. Au terme d'un dernier tour à rebondissements, c'est finalement l'Allemagne qui a décroché le bronze, devant le Japon.

Vainqueur du concours de saut, plus tôt dans la matinée, l'Autriche n'a pas confirmé. Leader de la Coupe du monde et colossal lors des derniers Mondiaux il y a un an, le jeune Johannes Lamparter repart donc de Pékin sans la moindre médaille.

Pourtant, rien ne prédestinait le quatuor allemand à monter sur le podium au moment d'entamer la dernière ligne droite. Pénalisés par le troisième relais compliqué de Eric Frenzel, les champions olympiques 2018 ont pu s'appuyer sur un Vinzenz Geiger de gala, auteur d'une remontée fantastique. Le champion olympique du petit tremplin a réglé le Japonais Ryota Yamamoto au sprint pour offrir l'argent à l'Allemagne.

Graabak, une nouvelle médaille pour l'histoire

Cette nouvelle "masterclass" norvégienne porte encore le sceau de Jorgen Graabak, indéniablement l'une des figures de ces Jeux Olympiques de Pékin. Titré sur grand tremplin, en argent sur le petit, il a ajouté une nouvelle breloque à sa collection. Mieux, avec cette nouvelle médaille d'or, Graabak est devenu l'athlète le plus titré en combiné nordique aux Jeux Olympiques, dépassant par la même occasion l'un des "vaincus" du jour, Eric Frenzel. Le double champion olympique de Pyeongchang a encore été à la peine, lui qui a récemment été touché par le Covid-19, et n'a jamais semblé dans le coup sur la piste.

Cinquième à l'issue du tremplin, la France n'a pas réussi l'exploit de remonter son retard. Il aurait fallu cinq mètres de plus à Matteo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gérard et Laurent Muhlethaler lors du concours de saut pour espérer titiller les favoris. Mais cette journée a de quoi offrir de beaux espoirs à cette jeune équipe de France pour les années à venir.

