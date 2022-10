Sa saison est déjà héroïque. Elle peut devenir stratosphérique ce samedi. Après une année 2021 plus "délicate", malgré un nouveau titre de championne d'Europe, mais surtout marquée par son échec aux Jeux olympiques de Tokyo qu'elle a conclus à la 10e place après une chute et une crevaison, Pauline Ferrand-Prévot a remis les pendules à l'heure en 2022. Et de quelle manière.

Car oui, cette cuvée 2022 était visiblement celle du rachat pour "PFP". Sans faire de bruit, la Française est en train de signer une saison absolument XXL. Sacrée en cross-country aux Gets , en cross-country short-track et en VTT marathon, vice-championne d'Europe de VTT derrière sa jeune compatriote Loana Lecomte, Pauline Ferrand-Prévot dévore tout sur son passage, ou presque.

Et ce n'est visiblement pas assez pour la Tricolore qui s'apprête, comme l'ensemble des suiveurs, à découvrir les Championnats du monde de gravel. "Je suis quand même une fille de Championnats du monde ! Mais je ne suis pas une fille des Jeux", avait confié la championne à dans un entretien à L'Equipe en août dernier.

Cannibale et pionnière

Première athlète, messieurs et dames confondus, à avoir été sacrée dans les trois disciplines phares de la "petite reine" que sont la route, le cyclo-cross et le VTT, Ferrand-Prévot pourra s'appuyer sur sa riche expérience des trois terrains pour appréhender le gravel italien. Déjà auréolée de douze titres mondiaux tous terrains confondus, la "cannibale" connaît la recette du succès.

Si elle ne part pas favorite ce samedi à Vicenza, la native de Reims compte bien jouer crânement sa chance sur les chemins de graviers transalpins. Comme à son habitude. "J'ai besoin de me mettre en danger. Ce n'est souvent pas agréable, cela peut même faire peur, mais je fonctionne comme ça", commentait-elle, toujours à nos confrères.

Difficile de contredire l'actuelle coureuse du Team BMC, surtout quand la machine est lancée le jour-J. Habituée aux coups d'éclats et à marquer l'histoire depuis son arrivée chez les grandes, la Tricolore peut espérer récidiver ce week-end sur cette nouvelle chasse au maillot irisé.

Aux bons souvenirs de la route ?

Avec un parcours relativement plat, composé de plus de 70% de chemins semblables à ceux des Strade Bianche, mais avec une mise-en-bouche très technique dans les premiers kilomètres et une alternance des revêtements, ce premier Mondial de gravel est une énigme pour bon nombre de concurrents venus se frotter à l'exercice.

Triple champion du monde de cyclo-cross, organisateur des qualifications Erwin Vervecken a pourtant soufflé à Velonews que cette première serait "similaire à ce qu'on peut retrouver sur les courses sur routes". De quoi offrir de belles perspectives irisées à des coureuses comme Elisa Longo-Borghini, triple championne d'Italie et vainqueure du dernier Paris-Roubaix féminin.

Reste donc à savoir si Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde sur route en 2014, n'a rien perdu de son coup de pédale pour ce format très hybride, mais résolument proche de l'asphalte. Sa dernière sortie sur route remonte aux Championnats de France 2021, à Epinal, dans le cadre de sa préparation pour les Jeux de Tokyo. "PFP" y avait signé une surprenante 12e place, trois ans après avoir officiellement délaissé la route pour le VTT. Une performance somme toute porteuse d'espoirs à l'aube d'attaquer ces Mondiaux inédits.

Ineos, nouvelle étape et nouvelle vitrine pour (encore) changer de dimension ?

Toujours en retrait sur la route, Ferrand-Prévot devrait continuer à délaisser cette dernière pour les mois à venir, même si elle avait annoncé une envie d'y revenir dans Bistrot Vélo en 2020 . Ces Mondiaux devraient servir de nouvelle rampe de lancement à l'objectif prioritaire de la Tricolore, à savoir les Jeux olympiques de Paris 2024. La Tricolore ne souhaiterait d'ailleurs pas bouger de sa ligne directrice, mais n'écarte pas quelques apparitions furtives "pour mieux se préparer", comme elle l'a déjà fait ces dernières saisons.

Et quoi de mieux qu'une formation ambitieuse et motivée à la faire briller pour mieux préparer ces Jeux à domicile ? Ces derniers jours, la presse britannique annonce avec insistance une arrivée de Ferrand-Prévot du côté d'INEOS Grenadiers, déterminée à suivre le pas des autres formations du peloton en lançant son équipe féminine.

Le team de Sir Dave Brailsford ne compte actuellement "que" Tom Pidcock pour le VTT et serait plus que jamais enclin à faire de la Française, sous contrat avec BMC depuis deux saisons, l'étendard de son projet chez les dames. Avec l'assurance de bénéficier d'une star de premier plan dans la discipline pour se faire un nom sur les terrains de cross-country voire de cyclo-cross que Ferrand-Prévot a prévu de retrouver cet hiver.