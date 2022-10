La voilà qui marque encore l'histoire. Ce samedi, Pauline Ferrand-Prévot a remporté, au sprint, les premiers Mondiaux de Gravel de l'histoire à Cittadella, en Vénétie. Au terme d'un parcours de 140 kilomètres, composé pour les trois-quarts par des secteurs en gravier blanc (d'où le nom de Gravel), et des sections pavées, le quart restant se déroule sur des routes asphaltées, la Française a arraché son quatrième titre mondial de l'année après ses trois sacres en VTT sur le short-track, le cross-country et le marathon. PFP a devancé au sprint devant la Suissesse Sina Frei. La médaille de bronze est revenue à l'Italienne Chiara Teocchi.

Très rapidement, un groupe de cinq s'est détaché du peloton (FPF mais aussi la Suissesse Sina Frei, l’Italienne Chiara Teocchi, l’Allemande Jade Treffeisen et l’Américaine Lauren Stephens) et il était dès lors, au vu du casting, évident que ces cinq-là se disputerait la couronne mondiale sur le gravel italien. Issue du cross-country dont elle est la vice-championne olympique, Sina Frei fut la plus redoutable adversaire du jour pour Ferrand-Prévot et il a fallu un énorme effort de la Française à 150 mètres de la ligne pour passer la Suissesse et arracher le titre. Ferrand-Prévot compte désormais 13 maillots arc-en-ciel à son palmarès.

La course hommes aura lieu dimanche avec comme tête d'affiche le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui n'est plus apparu en course depuis son altercation avec des adolescentes en marge des Mondiaux en Australie

Plus d'infos à suivre...