Il y a failli avoir un imbroglio pour le podium. Mais concernant l'identité du vainqueur, aucun doute : grandissime favori sur la course aux points, Benjamin Thomas a assumé son statut en devenant champion d'Europe pour la troisième fois, après 2014 et 2021, sur cette épreuve, ce vendredi à Munich. Le Français, qui est également le champion du monde en titre, a dominé le Belge Robbe Ghys et le Néerlandais Vincent Hoppezak.

Pour le coureur Cofidis, c'est donc une journée radieuse puisqu'un petit peu plus tôt dans la journée, il avait également décroché le titre sur la poursuite par équipes, aux côtés de Thomas Boudat, Quentin Lafargue et Valentin Tabellion. De quoi garnir encore un peu plus un palmarès déjà impressionnant sur piste.

Ad

Championnats d'Europe Les Françaises en bronze en poursuite par équipes IL Y A UNE HEURE

Alors qu'il n'a pas encore 27 ans, Thomas est désormais détenteur de 20 médailles en grandes compétitions (Mondiaux, Euro, et JO), dont 12 en or. Et ce n'est certainement pas fini.

Championnats d'Europe Les Français en argent en vitesse par équipes IL Y A 2 HEURES