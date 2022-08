Il y aura un avant et après Munich 2022 pour Sébastien Vigier. Le pistard a remporté un troisième titre de champion d’Europe en carrière, le deuxième dans ce rendez-vous bavarois, après avoir dompté la finale du keirin, mardi, au vélodrome de Munich. Déjà sacré en vitesse individuelle sur le même Vélodrome, le Français de 25 ans est incontestablement l’homme de cette compétition pour l’équipe de France.

Bonne nouvelle : il n’y a pas eu qu’une médaille lors de cette finale du keirin. Candidat crédible au podium, Melvin Landerneau a lui pris le bronze de cette épreuve. L’Allemand Maximilian Dörnbach a pris l’argent. Pour les Bleus, cette dernière journée est déjà productive : les voilà avec trois breloques en plus. Cela fait 14 en attendant l’Américaine messieurs qui bouclera la compétition.

Vigier, trois médailles et le regard tourné vers les Mondiaux

En l’absence des meilleurs mondiaux, dont les Néerlandais Jeffrey Hoogland, tenant du titre du keirin, et Harrie Lavreysen, déjà tournés vers les Mondiaux de Saint-Quentin en Yvelines (12-16 octobre), Vigier a largement dominé cette finale du keirin munichoise.

Facile, il a contrôlé la course avant de passer un énorme coup d’accélérateur à l’amorce du dernier tour. Personne n’a pu répondre à son coup de pédale. Cette victoire en solitaire a bien résumé le niveau du Palaisien en ce mois d'août. Il repart de Munich avec trois médailles, deux médailles d'or (keirin et vitesse individuelle) et l'argent de la vitesse par équipes. Une bien belle moisson avant de se tourner vers "ses" Mondiaux au Vélodrome de Saint-Quentin.

Sébastien Vigier a mis un monde entre lui et le reste de l'Europe, en finale du keirin - 16/08/2022 Crédit: Getty Images

