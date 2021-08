La France tient sa première médaille en cyclisme aux JO de Tokyo. Enfin. Après les débâcles vécues sur route, VTT et BMX, le salut des Bleus est venu de la piste, comme à Rio en 2016, où une médaille de bronze en vitesse par équipes avait déjà sauvé les Bleus d’un terrible zéro pointé. Même épreuve et même métal, cinq ans plus tard. Mais pas vraiment la même saveur. Le jeune trio composé de Florian Grengbo (20 ans), Rayan Helal (22 ans) et Sébastien Vigier (24 ans) n’était pas attendu à pareille fête. Mais il a connu une journée de rêve, en s’offrant deux fois le record de France avant de dominer l’Australie en petite finale, déjà sa victime en 2016. Assez inespéré. Forcément savoureux.

Sans Grégory Baugé, parti à la retraite, et Melvin Landerneau, rélégué sur le banc des remplaçants, un seul membre du trio de Rio était encore de la partie à Tokyo. Le Francilien Sébastien Vigier était cette fois épaulé par deux jeunes qui figurent toujours dans la catégorie espoirs. La marche sur le podium semblait, sur le papier, un peu trop haute pour ce trio inexpérimenté. On l’attendait plutôt pour Paris 2024. Mais ce fut donc dès Tokyo, pour le plus grand soulagement de la fédération française de cyclisme, qui tient enfin sa première médaille, la 24e pour la délégation tricolore à Tokyo.

Sixième médaille consécutive en vitesse par équipes

Depuis son introduction en programme olympique en 2000, les Bleus ont toujours ramené une médaille en vitesse par équipes (1er à Sydney, 2e à Pékin et Londres, 3e à Athènes et Rio). La série tient toujours, avec un 6e podium de rang. Les trois hommes ont démarré leur journée du bon pied. Dès les qualifications, en 42”722, ils ont fait tomber le record de France pour 8 millièmes, une marque qui appartenait au trio de l’ancien temps (Baugé-Landerneau-Vigier) et datait de février à 2020. Cela les plaçait d’office dans la course aux médailles. Mais assez loin tout de même du podium, qui se situait alors à près de quatre dixièmes.

La donne a un peu changé lors du premier tour - soit les demi-finales qui ne disent pas leur nom - puisque les Bleus ont explosé leur record pour le hisser à 42”294. D’un coup, il réduisait de moitié la distance qui le séparait de la boîte. Auteure du troisième temps et désignée adversaire de la France pour la petite finale, l’Australie n’était qu’à 191 millièmes.

