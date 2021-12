Discovery Sports Events et l'Union Cycliste Internationale (UCI) annoncent ce jeudi que Tel-Aviv n'accueillera plus la phase finale de la première UCI Track Champions League le 11 décembre. À la suite de la décision du gouvernement israélien de fermer les frontières du pays à tous les non-ressortissants, en plus des restrictions de déplacement d'autres plays pour contrer le variant Omicron et à la menace qu'il représente, le vélodrome national Sylvan Adams est désormais dans l'incapacité d'accueillir la compétition.

En conséquence, le grand final aura lieu à Londres, au Royaume-Uni ce week-end, avec le troisième tour le vendredi 3 décembre et la grande finale le samedi 4 décembre. Les courses, à guichets fermés au Lee Valley VeloPark, devraient offrir une finale captivante à cette nouvelle compétition innovante, avec des milliers de fans soutenant les quatre coureurs locaux. Le score de points, le classement final et le "prize money" de 500 000 euros ne sont pas affectés.

