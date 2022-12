Après le championnat du monde, la Ligue des Champions ! Sept semaines après la conquête du maillot arc-en-ciel qui l’a fait entrer dans une autre dimension, Mathilde Gros a conforté sa place dans la cour des grandes, ce samedi soir, en remportant la 2e édition de la TCL. La Française a parfaitement assumé son statut de favorite dans le vélodrome de Londres. Après avoir conforté son leadership la veille, la Provençale a enfoncé le clou lors de l’ultime manche. Avec en apothéose une ultime victoire sur le tournoi de la vitesse, devant sa dauphine au classement, Kelsey Mitchell. Chez les sprinteurs, c’est la sensation. Matthew Richardson est venu à bout du tyran Harrie Lavreysen au terme d’un duel épique jusqu’au bout.

Mathilde Gros avait fait déjà une bonne partie du chemin en déjouant le piège des séries en keirin, un cap qu’elle n’avait pas su franchir à Majorque et Berlin. Mais la finale ne s’est pas passée aussi bien que prévue, sa 6e et dernière place remettant en jeu Shanne Braspennincx, revenue à 8 points avant l’ultime épreuve. Mais on arrivait ensuite sur le terrain de Gros, la vitesse, où la Française, championne du monde en titre, s’était imposée lors des trois premières manches et avait terminé 2e lors de la 4e. Une nouvelle finale, et la Ligue des Champions était pour elle. Elle connaissait la recette. Et l’a appliquée à la lettre en remportant sa demie devant Pauline Grabosch et Olena Starikova, l’adversaire qui l’avait battue la veille.

Tournant sur Gros : "une guerrière qui assume son statut"

La première Française vainqueure de la Ligue des Champions

Le succès final assuré, Gros ne s’est pas relâchée. La Tricolore de 24 ans a mis un point d’honneur à dominer en finale Kelsey Mitchell, rien d’autre que la championne olympique en titre. La cerise sur le gâteau. La plus belle des manières de conclure la compétition, qu’elle remporte avec 13 points d’avance sur la Canadienne. Elle devient ainsi la première Française à remporter la Ligue des Champions sur piste.

Richardson - Lavreysen, duel magnifique, dénouement épique

Comme promis, comme espéré, l’incroyable mano a mano entre Harrie Lavreysen et Matthew Richardson s’est étiré jusqu’au bout de la soirée, dans les tous derniers mètres de l’ultime épreuve. Les deux hommes, qui se seront donc partagés les dix épreuves de cette TCL (!), ont d’abord bataillé en finale de la vitesse, un duel remporté par Lavreysen, qui n’avait déjà plus le choix pour rester dans le match. Sa 4e place de la veille en keirin l’avait placé dans l’obligation de réussir ce qu’aucun des deux cadors n’avait réussi lors des quatre premières manches : remporter le keirin et la vitesse lors d’une même soirée.

Le dernier mot et la joie intense pour Richardson, l'ogre Lavreysen vaincu

Après avoir dominé l’acte I, le septuple champion du monde devait donc aussi s’offrir le keirin pour conserver son titre sur la Ligue des Champions. Le Néerlandais a pris le taureau par les cornes. A l’entame du dernier tour, c’est lui qui menait la meute des six finalistes, devant l’inévitable Aussie. La gagne était au bout. Mais Richardson, dans un ultime effort, a coiffé le géant sur le fil. Lavreysen, après trois longues années de règne incontesté, s’est trouvé un bourreau. Ça promet pour les années à venir.

Remake amer pour Mora, Imhof triomphe

Scénario cruel pour Sebastian Mora. Un de plus. Porteur du maillot azur, leader avant l’ultime épreuve, l’Espagnol a vu s’échapper la victoire finale dans les ultimes instants de l’élimination. Sa 4e place, combinée à la 2e de Claudio Imhof (derrière Oliver Wood), le laisse à égalité de points avec le Suisse. Mais comme c’est le classement de la dernière épreuve qui départage deux hommes en cas d’ex-aequo, le Suisse a été déclaré vainqueur. L’histoire se répète pour Mora. L’Espagnol avait déjà perdu la Ligue des Champions l’an passé, le dernier jour, dans ce même vélodrome de Londres.

Victoire d'Oli' Wood et scénario hollywoodien pour le sacre d'Imhof

Valente, la victoire de la régularité

Chez les endurantes, Katie Archibald s’était compliquée la vie, la veille, en terminant 7e de l’élimination, une ouverture dans laquelle s’est engouffrée Jennifer Valente, signataire alors de son premier (et unique) succès dans la Ligue des Champions. Il lui fallait dès lors remonter 8 points si elle voulait conserver son titre. Mais c’était trop vu la solidité sans faille de sa rivale depuis le début de la compétition, une régularité encore démontrée ce samedi soir. Archibald n’a jamais pu combler l’écart. Elle a d’abord repris 2 points sur le scratch, en terminant 2e, derrière l’Australienne Chloé Moran, mais un rang seulement Valente (3e), qui a serré parfaitement la vis. Le scénario s’est répété lors de l’élimination, où un podium lui suffisait pour entériner sa victoire. Valente n’a pas commis la moindre erreur et a su accompagner jusqu’au bout Archibald, vainqueure de cette ultime épreuve devant sa rivale, pour l’honneur.

Valente assure le titre en endurance, Archibald termine par un succès

