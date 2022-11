UCI Track Champions League

Une soirée de rêve. Une de plus dans son jardin. Le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines n’est pas seulement son terrain d’entraînement au quotidien. C’est aussi son lieu favori pour étriller ses adversaires et se hisser tout en haut de la hiérarchie. Le 14 octobre dernier, c’est sur la piste francilienne, déjà, que l’ancienne basketteuse a décroché son premier titre mondial, en vitesse, confirmant enfin les promesses que son immense potentiel avait fait naître chez les juniors. Six semaines plus tard, ce samedi soir, voilà donc la deuxième lame. En terminant 2e du keirin et 1re de la vitesse, Gros a signé de loin sa plus grande performance en Ligue des Champions, et pris, cerise sur le gâteau, la tête du classement général.

"C’était fantastique ce soir, a réagi à chaud la Provençale de 23 ans, originaire de Cornillon-Confloux, près de Marseille. Je suis très heureuse d’avoir gagné devant mes parents, ma tante, mes amis, ils tous étaient tous là. Ma famille a pris la voiture ce matin pour faire 7h de route et elle repart dès demain matin, je leur en suis très reconnaissant !”

Vivement Paris 2024

Forcément, elle se savait attendue pour ce rendez-vous à domicile, le premier disputé en France dans l’histoire récente de la Ligue des Champions. Ses deux victoires en vitesse à Majorque et Berlin avaient tant impressionné qu’il était difficile de ne pas faire d’elle la véritable favorite pour le classement final, malgré ses difficultés en keirin (élimination par deux fois en séries). Mais “cette pression était une bonne pression”, affirme-t-elle, comme lors des derniers Mondiaux d’ailleurs.

Et elle a encore répondu présent, en signant son tout premier podium en keirin sur la compétition avant de signer une 3e victoire de rang sur le tournoi de la vitesse, ceinte de son maillot de championne du monde dans une ambiance survoltée. Elle salive d’avance, évidemment, quand elle songe aux JO 2024, qui se dérouleront à nouveau dans ce vélodrome qu’elle chérit tant : “Je pense que cela va être incroyable pour nous dans deux ans. Pas de pression, juste du plaisir !”

"Je me suis demandée pourquoi je faisais du vélo"

Du plaisir, elle semble en prendre beaucoup ces derniers mois. L’athlète en perdition lors des JO de Tokyo (9e de la vitesse, 13e du keirin) a laissé place à une championne déterminée qui semble enfin savoir ce qu’elle veut. “J’ai changé beaucoup de choses depuis janvier après Tokyo, explique-t-elle. Je suis très heureuse du soutien de ma famille, de mon coach, de mes amis, de tout le monde en fait. Je me suis demandée pourquoi je faisais du vélo - est-ce pour le plaisir ?” Elle avait touché le fond et c’est pourquoi elle savoure pleinement les moments de grâce, le mois dernier aux Mondiaux ou ce samedi en Ligue des Champions.

Vendredi prochain à Londres, elle laissera dans la valise son maillot de championne du monde de la vitesse. Pour la bonne cause, forcément, puisqu’elle portera le maillot azur, privilège accordé aux leaders de la Ligue des Champions. Au général, Gros possède désormais 9 points d’avance sur Martha Bayona, 10 sur Kelsey Mitchell et 14 sur Shane Braspennicx, les trois autres sprinteuses à rester dans le match pour la victoire finale. Cela reste une marge de manoeuvre étroite et pas vraiment confortable avant les deux dernières manches prévues dans la capitale anglaise. Un simple couac en keirin et les cartes seront rebattues. Mais vu sa dynamique actuelle, Gros a toutes les raisons de croire en ses chances. La patronne, c'est bien elle.

