Le Belge Yves Lampaert (Quick-Step Floors) s'impose, comme en 2017

Il avait pourtant déjà fait le coup l'an passé. Mais cela n'a pas empêché Yves Lampaert de signer un fabuleux doublé. Le coureur belge a offert un 20e succès à l'équipe Quick-Step Floors cette saison en remportant A travers la Flandre mercredi. Avec quasiment la même recette qu'en 2017. Lampaert, échappé en compagnie de quatre coureurs, a placé une équipe décisive dans le dernier kilomètre pour s'imposer devant le Néerlandais Mike Teunissen (Sunweb) et un autre Belge, Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac).

La victoire de Lampaert s'est dessinée à 25 kilomètres de l'arrivée quand une attaque de Vanmarcke a provoqué une cassure dans un groupe de tête alors composé de 13 coureurs. Une offensive qui a notamment piégé Alejandro Valverde (Movistar) et Greg van Avermaet (BMC Racing). Le Belge a bien tenté d'imprimer le rythme à l'avant du groupe des poursuivants pour revenir sur la tête de la course. Sans jamais y parvenir.

"Une partie de poker"

Débarrassé d'une telle concurrence, Lampaert n'avait pas encore course gagnée pour autant. Dans un groupe de tête réduit à cinq coureurs, le Belge devait surtout se méfier d'Edvald Boasson Hagen (Dimension-Data), a priori le plus rapide des cinq. Bien placé dans le dernier secteur pavé, Lampaert n'a même a contré une attaque timide du Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Avant de se retourner, de constater que le Norvégien n'avait pas les jambes pour aller chercher, et de placer une accélération décisive pour couper la ligne d'arrivée en vainqueur.

Et Lampaert peut la savourer. "Je me suis senti bien toute la journée, a déclaré le Belge après sa victoire. Le dernier kilomètre, c'était une partie de poker. Tout le monde regardait (le Norvégien) Boasson Hagen. On spéculait. Puis j'ai pris dix mètres à 500 m de la ligne. Puis les dix mètres sont devenus trente. Et je n'ai jamais été repris". Avant lui, ils n'étaient que douze à avoir réussi à s'imposer deux fois sur A travers la Flandre. Mais il est le seul à avoir réussi ce doublé sur deux éditions consécutives. Une performance historique.