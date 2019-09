Affaire "Aderlass" : les Autrichiens Denifl et Hauke inculpés pour dopage

Stefan Denifl et Max Hauke font face à des accusations de "fraude sportive", conséquence d'un vaste scandale de dopage, connu sous le nom de "Aderlass", qui a éclaté en février et a affecté de nombreuses personnalités du ski et du cyclisme. Ce lundi, ils ont été formellement inculpés par la justice autrichienne après avoir été convaincus de dopage sanguin.

Denifl, âgé de 31 ans, devrait répondre devant la justice d'accusations de dopage sanguin de juin 2014 à fin 2018. Le parquet lui reproche d'avoir abusé ses sponsors en consacrant 500.000 euros versés par ces derniers à ses achats de substances illicites, principalement des hormones de croissance. Il encourt jusqu'à dix ans de prison.

21 sportifs de huit nationalités et de cinq sports différents

Max Hauke, âgé de 27 ans, avaient été interpellé le 27 février avec trois autres athlètes en marge des Mondiaux de ski nordique de Seefeld (Autriche), au moment où il s'autotransfusait une poche de 100 ml de sang. Stefan Denifl et Max Hauke avaient été les premiers sportifs à écoper, cet été, d'une suspension de 4 ans à la suite des révélations de l'affaire Aderlass ("saignée" en allemand).

Ce dossier s'articule autour du médecin allemand Mark Schmidt, arrêté le 27 février à son cabinet d'Erfurt (Allemagne), et soupçonné d'avoir approvisionné au moins 21 sportifs de huit nationalités et de cinq sports différents, selon le parquet de Munich.